Минское «Динамо», «Авангард» и «Сибирь» вошли в десятку самых посещаемых клубов Европы. СКА – 11-й, ЦСКА – 21-й, «Локомотив» – 27-й

Минское «Динамо» вошло в тройку лучших команд Европы по посещаемости.

Три клуба КХЛ попали в десятку самых посещаемых в Европе в этом сезоне.

Metaratings проанализировал среднее количество зрителей, приходивших на игры регулярных чемпионатов различных стран.

В топ-10 вошли:

1. «Кельн » – 18 112 человек.

2. «Берн » – 15 505.

3. «Динамо» Минск – 15 086.

4. «Айсбэрен» – 14 079.

5. «Спарта» – 13 255.

6. «Мангейм» – 12 433.

7. «Авангард » – 12 002.

8. «Фрелунда» – 11 769.

9. «Цюрих» – 11 427.

10. «Сибирь» – 11 345.

СКА занял 11-ю строчку, «Автомобилист» – 13-ю, «Ак Барс» и «Салават Юлаев» – 19-ю и 20-ю, ЦСКА – 21-ю, «Динамо» Москва – 24-ю, «Спартак » – 25-ю, «Локомотив» – 27-ю.