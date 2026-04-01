Минское «Динамо», «Авангард» и «Сибирь» вошли в десятку самых посещаемых клубов Европы. СКА – 11-й, ЦСКА – 21-й, «Локомотив» – 27-й
Metaratings проанализировал среднее количество зрителей, приходивших на игры регулярных чемпионатов различных стран.
В топ-10 вошли:
1. «Кельн» – 18 112 человек.
2. «Берн» – 15 505.
3. «Динамо» Минск – 15 086.
4. «Айсбэрен» – 14 079.
5. «Спарта» – 13 255.
6. «Мангейм» – 12 433.
7. «Авангард» – 12 002.
8. «Фрелунда» – 11 769.
9. «Цюрих» – 11 427.
10. «Сибирь» – 11 345.
СКА занял 11-ю строчку, «Автомобилист» – 13-ю, «Ак Барс» и «Салават Юлаев» – 19-ю и 20-ю, ЦСКА – 21-ю, «Динамо» Москва – 24-ю, «Спартак» – 25-ю, «Локомотив» – 27-ю.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
