Никитин о рекорде по числу побед в плей-офф в роли тренера: «Важно не количество матчей, а количество выигранных кубков – есть куда стремиться»

Никитин о рекорде по победам в плей-офф: важно количество выигранных кубков.

Игорь Никитин высказался о том, что побил рекорд Зинэтулы Билялетдинова по числу побед в качестве тренера в плей-офф КХЛ.

«Ребята уже поздравили. Я достаточно спокойно к этому отношусь. Меня увлекает сам процесс.

Здесь важно не количество матчей, а количество выигранных кубков, поэтому есть еще куда стремиться. И Зинэтулу Хайдяровича я сильно уважаю, трепетно отношусь к его мнению», – сказал главный тренер ЦСКА .