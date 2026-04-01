Никитин о рекорде по числу побед в плей-офф в роли тренера: «Важно не количество матчей, а количество выигранных кубков – есть куда стремиться»
Игорь Никитин высказался о том, что побил рекорд Зинэтулы Билялетдинова по числу побед в качестве тренера в плей-офф КХЛ.
«Ребята уже поздравили. Я достаточно спокойно к этому отношусь. Меня увлекает сам процесс.
Здесь важно не количество матчей, а количество выигранных кубков, поэтому есть еще куда стремиться. И Зинэтулу Хайдяровича я сильно уважаю, трепетно отношусь к его мнению», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
