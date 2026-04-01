Марат Хайруллин о вылете СКА от ЦСКА: «Равная серия, удача была на их стороне. Мы пропустили пару голов от коньков. Неплохо играли, много создавали»

Марат Хайруллин: удача была на стороне ЦСКА.

Марат Хайруллин прокомментировал вылет СКА из Кубка Гагарина от ЦСКА (1-4).

– Какие мысли о серии с ЦСКА?

– Можно сказать, это была равная серия. Просто нюансы решили исход игры. Плюс мы пропустили пару голов, которые у них залетели от коньков. И удача была на их стороне. Но эту удачу надо тоже заслужить. ЦСКА – хорошая команда, их с победой.

– Игорь Ларионов сказал на пресс‑конференции, что у СКА было тотальное невезение. Согласны?

– Это не главный фактор, конечно. Не нужно искать какие‑то оправдания. Да, было у них где‑то везение. Мы достаточно неплохо играли, много создавали. Но, как мы знаем, ЦСКА хорошо обороняется. А мы не нашли ключик, чтобы забивать больше двух шайб за матч, – сказал форвард.