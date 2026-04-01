Ротенберг о вылете СКА от ЦСКА: «Приезжающие в сборную развиваются и побеждают, а те, кто не приезжают, хуже играют. Рад, что выступавшие на Кубке Первого канала выиграли»
Роман Ротенберг прокомментировал вылет СКА от ЦСКА из Кубка Гагарина.
«Очень рад, что ребята, которые играли в сборной России на Кубке Первого канала, сегодня выиграли. Ребята достойно играют, я постоянно общаюсь с теми, кто был на Кубке Первого канала. Они развиваются. И мы очень рады, что те, кто приезжают в сборную, развиваются и побеждают. Это очень важно. А те, кто не приезжают – это вторая команда сегодня, – хуже играют. Это тоже показатель.
Мы рады, что у ребят, которые приезжают в сборную, все хорошо складывается в карьере. Ждем всех в сборной России», – сказал первый вице-президент ФХР.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Вот оно чё оказывается... )
В том году это не помогло почему-то Ска и Ротенбергу )
Возьмите меня в сборную. Я приеду обязательно.
Теперь я понимаю, что значит натянуть сову на глобус) тут должна быть картинка рука -лицо,это пипец какой-то.
В том году сборная практически полностью состояла из игроков СКА. Результат тот же
Материалы по теме
Рекомендуем
