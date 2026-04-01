Ларионов о голкиперах СКА: «И Плешков, и Иванов провели хороший сезон, даже очень. В серии с ЦСКА, который постоянно у тебя «на кухне», вратарям не совсем комфортно. 4-й гол предрешил исход»

Игорь Ларионов: Плешков и Иванов провели очень хороший сезон.

Игорь Ларионов прокомментировал выбор вратаря на пятый матч серии с ЦСКА, ставший последним для СКА в этом плей-офф FONBET КХЛ.

– Сегодня ЦСКА снова активно играл на пятаке. Это изменения соперника или ваши недоработки?

– Мы об этом говорили и знали, что соперник на этом живет: броски, трафик перед воротами, давление на вратаря, попытки залезть под кожу. Мы предупреждали защитников, центральных нападающих, чтобы давали вратарю зону видимости и не позволяли мешать ему. Но не всегда это получается.

Четвертый гол, который, по сути, предрешил исход матча, был забит именно в такой ситуации, о которой вы говорите. Ошибки в обороне нужно было исправлять, но, к сожалению, этого не произошло.

– Почему в Москве против ЦСКА играл Плешков, а в Петербурге – Иванов?

– Мы это обсуждали и весь сезон действовали так. Оба вратаря – и Плешков, и Иванов – получают необходимый опыт. Считаю, что оба провели хороший сезон. Даже очень хороший сезон.

Сегодня решили поставить Плешкова , потому что он провел два сильных матча в Москве, а Иванов слегка подустал. Для этих ребят серия непростая – игра против команды, которая постоянно у тебя «на кухне», когда вратарям не совсем комфортно. Поэтому выбрали Плешкова.

И, несмотря на счет 2:6, считаю, что он провел хорошую серию, – сказал главный тренер СКА.