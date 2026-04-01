  • Гатиятулин о победе в овертайме 5-го матча серии с «Трактором»: «Ребята доставали из себя, проявили самоотверженность и характер. Хорошая командная победа «Ак Барса»
1

Анвар Гатиятулин: игроки «Ак Барса» проявили с «Трактором» характер.

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Трактором» (2:1 ОТ) в пятом матче серии Кубка Гагарина и выход в следующий раунд.

– Хорошая командная победа. Тяжелый, непростой матч, как и все в этой серии. Ребята доставали из себя, проявили самоотверженность и характер.

– Быстрый гол?

– Прошлый рекорд случился, когда я тренировал «Трактор». Сейчас Артем [Галимов] убрал меня из этой статистики.

Всегда акцентируем внимание на начало матча. Понимали, что будет непросто, у соперника одна из лучших атак в лиге, они хорошо владеют шайбой. Сложно отбирать ее, поэтому было много брака, излишняя суета. Но у нас было достаточно моментов.

– Вместо броска искали лишний пас?

– В перерыве обратили внимание ребят на это – создаем хорошие моменты, не нужно улучшать. Соперник много блокировал, и, когда мы создавали опасные ситуации, не все доходило до створа.

– Как оцените результативность Галимова?

– Это закономерность. После прошлого сезона у него не все получалось, особенно в начале чемпионата. Он заслужил все через работу. Мы терпеливо ждали, говорили, что не нужно зацикливаться на этом, а работать на команду – это вознаграждается.

– Что можете сказать про удаление за гаджет на льду?

– Любое удаление может повлиять на ход матча. Хорошо, что все обошлось. Работаем в дополнительной программе, и это первый случай за сезон, когда датчик выпал. Подумаем, стоит ли их использовать в такой важный период.

– Важно ли для вас обыграть «Трактор»?

– Каждая текущая серия принципиальна. С некоторыми из ребят я начинал карьеру в детской школе, вложил часть труда в их развитие, в первой команде тренировал их. Скорее это было чувство соперничества, – сказал главный тренер «Ак Барса».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт КХЛ
Извините, но нужно бросать по воротам, хоть иногда. Плюс ваш защитник, Тоод, сегодня вообще, что делал на площадке? Нам сегодня, как и в ходе серии, повезло. Вот и всё. Вратарям выпишите премию.
Галимов после рекордно быстрого гола «Трактору»: «Их провокации не интересуют, могут хоть обтолкаться. У них только первое звено сильное, ничего нового они «Ак Барсу» не показали»
Галимов из «Ак Барса» забил «Трактору» через 7 секунд после начала игры – это рекорд плей-офф КХЛ
Судьи отменили 2 гола «Трактора» «Ак Барсу» после видеопросмотров в 4-м матче плей-офф. Шайбу Миллера не засчитали, так как она полностью не пересекла линию ворот
Галимов после рекордно быстрого гола «Трактору»: «Их провокации не интересуют, могут хоть обтолкаться. У них только первое звено сильное, ничего нового они «Ак Барсу» не показали»
Корешков о вылете «Трактора»: «Сражались, в каждом матче ловили на себя. В 3-м периоде сегодня было три 100%-х момента, в овертайме первой игры – три выхода один в ноль»
Роман Ротенберг: «Скоро сделаем совместный мастер-класс с Романом Широковым в формате хоккей + футбол!»
Никитин о выходе ЦСКА в 1/4 финала: «Серия со СКА была на тоненького, только сегодня большой разрыв в счете. Сейчас мы не идеальны совершенно, но надо принять себя такими, какие есть»
Хорошо следили за сезоном КХЛ? Давайте проверим
Ларионов о своем будущем в СКА: «Не все получилось у ребят, но сейчас не время на кого-то показывать пальцем. Надо просто это все пережить, чтобы осел груз, который висит в раздевалке»
Никитин одержал 91-ю победу в плей-офф КХЛ и побил рекорд Билялетдинова
Исаков о выходе «Торпедо» в 1/4 финала: «Серьезный шаг вперед. Непростая серия, непредсказуемая. «Северсталь» больше играла с шайбой, мы забивали свои моменты»
Козырев о вылете от «Торпедо»: «Северсталь» могла вытащить 5-й матч, играла хорошо, но не реализовывала моменты»
Ларионов про вылет СКА: «Поздравляю команду с окончанием сезона. Не все ребята сыграли на своем уровне, полное разочарование. Была надежда, но отскоки, подставления, голы коньком...»
Плющев о СКА: «Был букет ошибок, которые квалифицированное руководство допустить не могло: чехарда с вратарями, расстались с важными игроками, которые могли стабилизировать ситуацию»
Аймурзин с высокой вероятностью уедет в НХЛ (Артур Хайруллин)
Травмированный Дронов стал помощником тренера «Трактора» на игре с «Ак Барсом»
Генменеджер «Авангарда» Сопин о плей-офф КХЛ: «Отличный хоккей, во всех сериях видим качество, которое сильно отличается от регулярки. Это другой уровень»
Вайсфельд о СКА: «Выиграть одну игру у ЦСКА вполне реально. Другой вопрос, что вытащить серию – это только теоретически»
Жамнов о состоянии Кина: «Не примет участия в серии с «Локомотивом»
Профака об 1-3 с «Авангардом»: «Раненый зверь опасен вдвойне. Пока мы не потерпели 4-е поражение, все возможно! В Омске будем рубиться, еще ничего не решено»
Тюкавин об Овечкине: «Надеюсь, он догонит и обойдет Гретцки по шайбам в регулярках и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него»
Мальцев о вылете «Динамо»: «Они не играли, а мучились. К этому все и шло»
Борис Майоров: «Тардиф плохо относится к России, ничего хорошего для российского хоккея не сделал, только нагадил нам. Пусть уходит»
