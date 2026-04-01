Гатиятулин о победе в овертайме 5-го матча серии с «Трактором»: «Ребята доставали из себя, проявили самоотверженность и характер. Хорошая командная победа «Ак Барса»

Анвар Гатиятулин: игроки «Ак Барса» проявили с «Трактором» характер.

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Трактором » (2:1 ОТ) в пятом матче серии Кубка Гагарина и выход в следующий раунд.

– Хорошая командная победа. Тяжелый, непростой матч, как и все в этой серии. Ребята доставали из себя, проявили самоотверженность и характер.

– Быстрый гол?

– Прошлый рекорд случился, когда я тренировал «Трактор». Сейчас Артем [Галимов ] убрал меня из этой статистики.

Всегда акцентируем внимание на начало матча. Понимали, что будет непросто, у соперника одна из лучших атак в лиге, они хорошо владеют шайбой. Сложно отбирать ее, поэтому было много брака, излишняя суета. Но у нас было достаточно моментов.

– Вместо броска искали лишний пас?

– В перерыве обратили внимание ребят на это – создаем хорошие моменты, не нужно улучшать. Соперник много блокировал, и, когда мы создавали опасные ситуации, не все доходило до створа.

– Как оцените результативность Галимова?

– Это закономерность. После прошлого сезона у него не все получалось, особенно в начале чемпионата. Он заслужил все через работу. Мы терпеливо ждали, говорили, что не нужно зацикливаться на этом, а работать на команду – это вознаграждается.

– Что можете сказать про удаление за гаджет на льду?

– Любое удаление может повлиять на ход матча. Хорошо, что все обошлось. Работаем в дополнительной программе, и это первый случай за сезон, когда датчик выпал. Подумаем, стоит ли их использовать в такой важный период.

– Важно ли для вас обыграть «Трактор»?

– Каждая текущая серия принципиальна. С некоторыми из ребят я начинал карьеру в детской школе, вложил часть труда в их развитие, в первой команде тренировал их. Скорее это было чувство соперничества, – сказал главный тренер «Ак Барса ».