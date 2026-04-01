Галимов после рекордно быстрого гола «Трактору»: «Их провокации не интересуют, могут хоть обтолкаться. У них только первое звено сильное, ничего нового они «Ак Барсу» не показали»

Галимов о победе над «Трактором»: их провокации не интересуют.

Артем Галимов высказался о выходе в четвертьфинал Кубка Гагарина после победы над «Трактором » (2:1 ОТ) в пятом матче серии.

– Непростая игра, но хорошо, что выиграли и закончили серию. Не надо никуда лететь.

– Прокомментируйте ваш рекордный по скорости гол.

– Сам в шоке, надо будет посмотреть заново.

Провокации «Трактора» не интересуют, выиграли-то мы, «Трактор» может хоть обтолкаться там. У «Трактора» только первое звено сильное, а так ничего нового они нам не показали.

Следующая игра только 9 апреля, будет пару выходных, а дальше подготовимся ко второму раунду. Буду спать, есть, снова спать.

Если в следующем раунде будет минское «Динамо », там хорошее первое звено, а на их домашней арене очень тяжело играть. Есть сильные лидеры, дисциплинированная команда. Если выйдем на них, будет непросто играть, – сказал нападающий «Ак Барса ».