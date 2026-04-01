Корешков о вылете «Трактора»: «Сражались, в каждом матче ловили на себя. В 3-м периоде сегодня было три 100%-х момента, в овертайме первой игры – три выхода один в ноль»
Евгений Корешков прокомментировал вылет «Трактора» из Кубка Гагарина после пяти матчей против «Ак Барса».
– После такой серии нужно время, чтобы тщательно проанализировать все. Играли равные команды, показали классный хоккей, три овертайма. Сражались, в каждом матче ловили на себя. Все в «Тракторе» хотели победить, но таков хоккей: кто-то должен победить, а кто-то – проиграть.
В третьем периоде у нас было три стопроцентных момента, в овертайме первого матча – три выхода один в ноль. Надо было забить в нужный момент.
– Оценка вашей работы?
– Ее оценит руководство, на это нужно время. Я оценил бы ее, если бы работал с 1 августа. Принял команду, какая была, и мы хотели сделать ее лучше.
– Не рассматривали ли вариант выпустить Дронова?
– Готовили его на следующий матч, а в этой игре заявили как помощника тренера. Он общительный, знает, кому что нужно сказать, в раздевалке всегда был рядом с ребятами, – отметил главный тренер «Трактора».