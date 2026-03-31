Плющев о СКА: «Был букет ошибок, которые квалифицированное руководство допустить не могло: чехарда с вратарями, расстались с важными игроками, которые могли стабилизировать ситуацию»

Владимир Плющев высказался о вылете СКА от ЦСКА (1-4).

«СКА на протяжении всего сезона лихорадило. Чехарда с вратарями. Расстались с рядом важных игроков, которые могли стабилизировать ситуацию. В общем, был букет ошибок, которые квалифицированное руководство допустить не могло. Не знаю, с чем это может быть связано. Условия в Питере великолепные.

То, что у СКА будут проблемы, не было секретом. ЦСКА же на характере показал достаточно агрессивную игру. Москвичи заслуженно победили», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
