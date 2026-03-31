  • Никитин о выходе ЦСКА в 1/4 финала: «Серия со СКА была на тоненького, только сегодня большой разрыв в счете. Сейчас мы не идеальны совершенно, но надо принять себя такими, какие есть»
2

Никитин о серии со СКА: на тоненького, все игры были ровными.

Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА (4-1) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Серия была на тоненького, только сегодня разрыв в счете был большим. Благодарны СКА. Для нас хорошо, что все игры были ровными, через них нам нужно было забрать серию.

В игре всегда есть моменты, которые тебе не нравятся. Команда должна правильно реагировать на такие ситуации, и поэтому мы серию и выиграли. У нас такая сетка, что каждый соперник сложный. Путь длинный, мы только начинаем.

– Вы довольны той реакцией ребят на те моменты, которыми в регулярке были недовольны?

– У нас не было недовольства ребятами. Были нюансы, которые мы хотели улучшить. Сейчас мы не идеальны совершенно, наверное, это нормально. Мы должны принять себя такими, какие мы есть.

– Следующий раунд стартует больше чем через неделю. Какие планы на это время?

– Мы не готовились к этому. Только сейчас понимаем график. Парни получат свои дни отдыха. Самое главное – это итог, что у тебя в голове, в сердце, – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Явно на Кубок настроен. Удачи!
Это правда, что на тоненького, особенно когда Дима потащил с ленточки при 3-1 за 5 минут до конца. Кто знает, если бы СКА успел затолкать тогда и еще одну, то мог бы и перелом случиться, проходили такое 10 лет назад. Но все-таки больше склоняюсь к тому, что СКА откровенно слабоват был по ходу серии, поэтому очаровываться не стоит, с Авангардом будет сложно, мы итак плохо всю регулярку с востоком играли, даже Барысу влетали, а тут еще и Ава, которая нас разобрала 2 раза
