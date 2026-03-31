Аймурзин с высокой вероятностью уедет в НХЛ (Артур Хайруллин)

Данил Аймурзин в ближайшее время может покинуть КХЛ.

Журналист Артур Хайруллин сообщил, что с высокой вероятностью нападающий «Северстали» уедет в НХЛ.

Аймурзин в этом сезоне провел 64 матча в FONBET Чемпионате КХЛ и набрал 43 (14+29) очка. В плей-офф у него 5 игр, 1 гол и два ассиста.