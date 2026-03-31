Ларионов о своем будущем в СКА: «Не все получилось у ребят, но сейчас не время на кого-то показывать пальцем. Надо просто это все пережить, чтобы осел груз, который висит в раздевалке»

Игорь Ларионов порассуждал на тему возможного ухода из СКА после вылета из Кубка Гагарина от ЦСКА .

– В начале сезона, когда вас только объявили главным тренером, вы сказали, что контракт заключен по схеме «1+1». Допускаете ли вы, что этот «+1» не будет реализован и сегодня был ваш последний матч у руля СКА?

– Уф… Знаете, после таких матчей ты должен прийти в себя, оценить то, что было сделано за целый год. То, что мы попробовали большую группу молодых игроков, которые, мне кажется, о себе заявили, получили колоссальный опыт. Посмотрели опытный костяк команды, который, в принципе, должен был повести за собой сегодня. Не все получилось у этих ребят.

Но сейчас не то время, чтобы на кого-то показывать пальцем. Надо просто это все пережить. Чтобы осел тот элемент груза, который висит сейчас в раздевалке. Понятно, что после игры все разочарованы. Безусловно, здесь нужно время, чтобы оценить то, что произошло, – сказал главный тренер СКА.