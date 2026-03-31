Никитин одержал 91-ю победу в плей-офф КХЛ и побил рекорд Билялетдинова
Игорь Никитин стал рекордсменом Кубка Гагарина.
Сегодня ЦСКА под его руководством обыграл СКА в пятом матче серии первого раунда – 6:2.
Это 91-я победа тренера в плей-офф FONBET КХЛ. Он обогнал Зинэтулу Билялетдинова и стал единоличным лидером по этому показателю.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что тут скажешь, молодец! И не останавливаться!
Никитин это Билл 2.0
Я до сих пор считаю, что надо было его уговаривать в Ак Барс идти, под нашу систему лучший тренер был бы
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем