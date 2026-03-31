Никитин одержал 91-ю победу в плей-офф КХЛ и побил рекорд Билялетдинова

Игорь Никитин стал рекордсменом Кубка Гагарина.

Сегодня ЦСКА под его руководством обыграл СКА в пятом матче серии первого раунда – 6:2.

Это 91-я победа тренера в плей-офф FONBET КХЛ. Он обогнал Зинэтулу Билялетдинова и стал единоличным лидером по этому показателю.