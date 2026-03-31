Исаков о выходе «Торпедо» в 1/4 финала: «Серьезный шаг вперед. Непростая серия, непредсказуемая. «Северсталь» больше играла с шайбой, мы забивали свои моменты»

Исаков о выходе «Торпедо» в четвертьфинал: серьезный шаг вперед.

Алексей Исаков высказался о победе над «Северсталью » (4:3, 4-1) в Кубке Гагарина.

– Хочу поздравить нашу команду, это серьезный шаг вперед, хороший результат. Была очень непростая и достаточно непредсказуемая серия. С самого начала никто не мог предсказать, кто пройдет дальше. Нерв и напряжение присутствовали в каждом матче. Доволен, что прошли, готовимся дальше.

– За счет чего удалось выиграть серию?

– Забивали свои моменты, если посмотреть общую картинку, то «Северсталь» больше играла с шайбой, но мы старались найти свои моменты.

– Назовите ключевой момент серии.

– Прошлый матч, когда удалось отыграться и победить в овертайме, он дал нам много сил и эмоций, – сказал главный тренер «Торпедо ».