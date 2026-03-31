Исаков о выходе «Торпедо» в 1/4 финала: «Серьезный шаг вперед. Непростая серия, непредсказуемая. «Северсталь» больше играла с шайбой, мы забивали свои моменты»
Алексей Исаков высказался о победе над «Северсталью» (4:3, 4-1) в Кубке Гагарина.
– Хочу поздравить нашу команду, это серьезный шаг вперед, хороший результат. Была очень непростая и достаточно непредсказуемая серия. С самого начала никто не мог предсказать, кто пройдет дальше. Нерв и напряжение присутствовали в каждом матче. Доволен, что прошли, готовимся дальше.
– За счет чего удалось выиграть серию?
– Забивали свои моменты, если посмотреть общую картинку, то «Северсталь» больше играла с шайбой, но мы старались найти свои моменты.
– Назовите ключевой момент серии.
– Прошлый матч, когда удалось отыграться и победить в овертайме, он дал нам много сил и эмоций, – сказал главный тренер «Торпедо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Исаков походу фартовый, вышку выиграл в первый сезон, В КХЛ Севу в 5 матчах в отпуск отправил.Дальше ждём чудес.
а вдруг это скилл, а не фарт
При ларионове такого не было
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем