  • Исаков о выходе «Торпедо» в 1/4 финала: «Серьезный шаг вперед. Непростая серия, непредсказуемая. «Северсталь» больше играла с шайбой, мы забивали свои моменты»
3

Исаков о выходе «Торпедо» в 1/4 финала: «Серьезный шаг вперед. Непростая серия, непредсказуемая. «Северсталь» больше играла с шайбой, мы забивали свои моменты»

Исаков о выходе «Торпедо» в четвертьфинал: серьезный шаг вперед.

Алексей Исаков высказался о победе над «Северсталью» (4:3, 4-1) в Кубке Гагарина.

– Хочу поздравить нашу команду, это серьезный шаг вперед, хороший результат. Была очень непростая и достаточно непредсказуемая серия. С самого начала никто не мог предсказать, кто пройдет дальше. Нерв и напряжение присутствовали в каждом матче. Доволен, что прошли, готовимся дальше.

– За счет чего удалось выиграть серию?

– Забивали свои моменты, если посмотреть общую картинку, то «Северсталь» больше играла с шайбой, но мы старались найти свои моменты.

– Назовите ключевой момент серии.

– Прошлый матч, когда удалось отыграться и победить в овертайме, он дал нам много сил и эмоций, – сказал главный тренер «Торпедо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Исаков походу фартовый, вышку выиграл в первый сезон, В КХЛ Севу в 5 матчах в отпуск отправил.Дальше ждём чудес.
Ответ Алексей Тор
Исаков походу фартовый, вышку выиграл в первый сезон, В КХЛ Севу в 5 матчах в отпуск отправил.Дальше ждём чудес.
а вдруг это скилл, а не фарт
При ларионове такого не было
