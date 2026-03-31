  Козырев о вылете от «Торпедо»: «Северсталь» могла вытащить 5-й матч, играла хорошо, но не реализовывала моменты»
Козырев о вылете от «Торпедо»: «Северсталь» могла вытащить 5-й матч, играла хорошо, но не реализовывала моменты»

Андрей Козырев: «Северсталь» играла хорошо, но не реализовывала моменты.

Андрей Козырев подвел итоги пятого матча против «Торпедо» (3:4, 1-4) в плей-офф FONBET КХЛ.

– От лица команды благодарю наших болельщиков, которые на протяжении всего сезона оказывали шикарную поддержку, мы это очень ценим. Сегодняшний матч мы проиграли ввиду того, что не сумели реализовать моменты, которые создали.

– Если целиком о серии говорить, почему не получилось?

– Потому что мы не реализовывали моменты, которые создавали, а «Торпедо» использовало моменты.

– Времени после прошлого матча хватило, чтобы эмоционально подготовить команду?

– Хоккеисты настраивались, играли хорошо, цеплялись за счет, могли вытащить [матч], но реализация моментов не позволила этого сделать, – сказал главный тренер «Северстали».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Вы всё просрали в 4-м матче,так что вылет абсолютно заслуженный после такого слива.
За три года в сериях плей офф всего 3 выигранных матча.
Бюджет маловат, но с таким романтичным хоккеем попали с преимуществом своей площадки на самую сладкую команду по составу и стилю и так влететь
Бюджет маловат, но с таким романтичным хоккеем попали с преимуществом своей площадки на самую сладкую команду по составу и стилю и так влететь
потому что севервата
Кепка Севы в этом сезоне предпоследняя в лиге. 339 мультов
Ниже только Барыс - 323
У Торпедо - 585
Я хз какие вопросы могут быть к тренерскому штабу Севы и её игрокам.
Кепка Севы в этом сезоне предпоследняя в лиге. 339 мультов Ниже только Барыс - 323 У Торпедо - 585 Я хз какие вопросы могут быть к тренерскому штабу Севы и её игрокам.
И то кепка от обмена Пилепинко выше
хоккей северстали не для плей-офф, все эти кружева только в регулярке проходят
