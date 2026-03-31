Козырев о вылете от «Торпедо»: «Северсталь» могла вытащить 5-й матч, играла хорошо, но не реализовывала моменты»

Андрей Козырев: «Северсталь» играла хорошо, но не реализовывала моменты.

Андрей Козырев подвел итоги пятого матча против «Торпедо » (3:4, 1-4) в плей-офф FONBET КХЛ.

– От лица команды благодарю наших болельщиков, которые на протяжении всего сезона оказывали шикарную поддержку, мы это очень ценим. Сегодняшний матч мы проиграли ввиду того, что не сумели реализовать моменты, которые создали.

– Если целиком о серии говорить, почему не получилось?

– Потому что мы не реализовывали моменты, которые создавали, а «Торпедо» использовало моменты.

– Времени после прошлого матча хватило, чтобы эмоционально подготовить команду?

– Хоккеисты настраивались, играли хорошо, цеплялись за счет, могли вытащить [матч], но реализация моментов не позволила этого сделать, – сказал главный тренер «Северстали ».