Ларионов про вылет СКА: «Поздравляю команду с окончанием сезона. Не все ребята сыграли на своем уровне, полное разочарование. Была надежда, но отскоки, подставления, голы коньком...»
Игорь Ларионов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:6, 1-4) и вылет СКА из Кубка Гагарина.
– Хочу поздравить ЦСКА с выходом в следующий раунд, а нашу команду – с окончанием сезона. Он был непростой. Были сложности с составом, с травмами. Но сейчас речь не об этом, а об этой серии.
– Почему вы не поставили Рокко Грималди на матч?
– Здесь было решение, которое назревало давно. Мы хотим, чтобы опытные люди давали результат. После четырех матчей у него ноль очков и минус 4. Поэтому мы поставили Лутфуллина, который играл хорошо.
– СКА играл на Педана? Был ли план Б?
– Тут вопрос не о тактике, а о целостности команды и характере, что надо бороться до конца. К сожалению, не все ребята сыграли на своем уровне. Хорошо выступали Коледов и Уилсон, которые вышли после тяжелых травм. Хорошо показала себя молодежь. А так – разочарование полное.
Мы приехали сюда, чтобы вернуть серию в Петербург. У нас была надежда, чтобы спасти матч. Но все эти отскоки, подставления, голы коньком были по ходу всей серии. А нам тотально не везло в этих моментах, – сказал главный тренер СКА.
Спору нет, травмы были, но так у всех. Где-то не везет. Но и это тоже у всех бывает.
Не все ребята выступали на своем уровне. Тут он правильно говорит, но черт возьми - ты же главный тренер. Я понимаю там пару человек. У тебя пол команды сыграли не на своем уровне.
А вообще, Гримальди и Бландизи это вообще дно полное. Гримальди играет за 92 ляма - 5 в лиге в этом сезоне. Просто никакущий за эти деньги. Бландизи хотя бы за 40 играет... Это где они таких мертвячел откопали и почему именно их
Однако даже так, в этом году мне СКА понравился. Понравился тем, что эта команда впервые за долгое время не вызывала негатива. Просто команда и команда, без скандалов и громких заявлений(особенно после эпохи роро). Ну так чёт Ларионов говорил там, прыгал, но это всё как-то просто что-ли... Да и команда сидела под кепкой, причём на самом деле. Молодняк понравился ещё