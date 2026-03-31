  Ларионов про вылет СКА: «Поздравляю команду с окончанием сезона. Не все ребята сыграли на своем уровне, полное разочарование. Была надежда, но отскоки, подставления, голы коньком...»
Ларионов про вылет СКА: «Поздравляю команду с окончанием сезона. Не все ребята сыграли на своем уровне, полное разочарование. Была надежда, но отскоки, подставления, голы коньком...»

Игорь Ларионов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:6, 1-4) и вылет СКА из Кубка Гагарина.

– Хочу поздравить ЦСКА с выходом в следующий раунд, а нашу команду – с окончанием сезона. Он был непростой. Были сложности с составом, с травмами. Но сейчас речь не об этом, а об этой серии.

– Почему вы не поставили Рокко Грималди на матч?

– Здесь было решение, которое назревало давно. Мы хотим, чтобы опытные люди давали результат. После четырех матчей у него ноль очков и минус 4. Поэтому мы поставили Лутфуллина, который играл хорошо.

– СКА играл на Педана? Был ли план Б?

– Тут вопрос не о тактике, а о целостности команды и характере, что надо бороться до конца. К сожалению, не все ребята сыграли на своем уровне. Хорошо выступали Коледов и Уилсон, которые вышли после тяжелых травм. Хорошо показала себя молодежь. А так – разочарование полное.

Мы приехали сюда, чтобы вернуть серию в Петербург. У нас была надежда, чтобы спасти матч. Но все эти отскоки, подставления, голы коньком были по ходу всей серии. А нам тотально не везло в этих моментах, – сказал главный тренер СКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Зато теперь ничего не помешает смотреть футбольную лигу чемпионов
Ответ Dmitry Singular
апрель-май освобождены
Шарлатан настоящий а не тренер уровня кхл
"не все ребята сыграли на своем уровне" - это он про своего сыночку корзиночку Джуниора? 🤔
Ответ Максим Седов
Он уже давно не играет)))
Поражение это конечно плохо, но давайте быстрее, там сейчас Италия с Боснией начнут играть
ЦСКА нечестно играл (с позиции силы, а не слабости)😛🤩😁. Требуется переигровка!!!
Ответ NNM
И подтанцовка!
Короче как обычно виноваты игроки. Наверное Остапу надо поискать счастья в другой команде и возможно в другой лиге
Ответ John Martin
В Нью васюках лучше
поздравить команду с вылетом - это сильно🤣🤣🤣🤣
Интересно, он в отставку подаст или как с гуся вода? Главное, есть место, где можно харчеваться ему и сыну.
Ну вот не знаю. Уважаю Ларионова всё-равно, но вот его мыслей понять не могу. Вот все вокруг виноваты кроме него
Спору нет, травмы были, но так у всех. Где-то не везет. Но и это тоже у всех бывает.
Не все ребята выступали на своем уровне. Тут он правильно говорит, но черт возьми - ты же главный тренер. Я понимаю там пару человек. У тебя пол команды сыграли не на своем уровне.
А вообще, Гримальди и Бландизи это вообще дно полное. Гримальди играет за 92 ляма - 5 в лиге в этом сезоне. Просто никакущий за эти деньги. Бландизи хотя бы за 40 играет... Это где они таких мертвячел откопали и почему именно их

Однако даже так, в этом году мне СКА понравился. Понравился тем, что эта команда впервые за долгое время не вызывала негатива. Просто команда и команда, без скандалов и громких заявлений(особенно после эпохи роро). Ну так чёт Ларионов говорил там, прыгал, но это всё как-то просто что-ли... Да и команда сидела под кепкой, причём на самом деле. Молодняк понравился ещё
За сезон команда так и не сыгралась, потери, неточности, выбросы (кто научил?), не появилась игра на пятачках и у бортов. Да и физики частенько на три периода не хватало. Только вратари скрашивали немного. Поэтому результат закономерный, а наши ожидания… ну вы знаете.
У Ларионова 3 вылета в первом раунде Кубка Гагарина за 4 сезона в КХЛ. Лучший результат – четвертьфинал с «Торпедо» в 2023-м
сегодня, 19:30
СКА вылетал от клуба из Москвы в 5 из 6 последних плей-офф
сегодня, 19:13
СКА вылетел из Кубка Гагарина в 1-м раунде второй раз подряд. Такое было только в первых двух сезонах КХЛ
сегодня, 19:05
