Ларионов про вылет СКА: «Поздравляю команду с окончанием сезона. Не все ребята сыграли на своем уровне, полное разочарование. Была надежда, но отскоки, подставления, голы коньком...»

Ларионов о поражении СКА от ЦСКА: полное разочарование.

Игорь Ларионов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:6, 1-4) и вылет СКА из Кубка Гагарина.

– Хочу поздравить ЦСКА с выходом в следующий раунд, а нашу команду – с окончанием сезона. Он был непростой. Были сложности с составом, с травмами. Но сейчас речь не об этом, а об этой серии.

– Почему вы не поставили Рокко Грималди на матч?

– Здесь было решение, которое назревало давно. Мы хотим, чтобы опытные люди давали результат. После четырех матчей у него ноль очков и минус 4. Поэтому мы поставили Лутфуллина, который играл хорошо.

– СКА играл на Педана? Был ли план Б?

– Тут вопрос не о тактике, а о целостности команды и характере, что надо бороться до конца. К сожалению, не все ребята сыграли на своем уровне. Хорошо выступали Коледов и Уилсон, которые вышли после тяжелых травм. Хорошо показала себя молодежь. А так – разочарование полное.

Мы приехали сюда, чтобы вернуть серию в Петербург. У нас была надежда, чтобы спасти матч. Но все эти отскоки, подставления, голы коньком были по ходу всей серии. А нам тотально не везло в этих моментах, – сказал главный тренер СКА.