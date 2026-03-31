У Гурьянова первый хет-трик в КХЛ. Форвард ЦСКА набрал 3+1 в матче со СКА

Денис Гурьянов провел самый результативный матч в КХЛ в своей карьере.

Нападающий ЦСКА отметился хет-триком в пятой игре со СКА в Кубке Гагарина. Также он ассистировал Джереми Руа.

При этом Гурьянову удавалось забросить четыре шайбы в матче НХЛ. Он сделал это за «Даллас» в 2020 году.

Подробно со статистикой 28-летнего хоккеиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
В плове набрал обороты, не сбавлять.
Красавчик! Так держать!
Всё было, чтобы стать звездой, на выходе почти ничего. Жаль
Чистый кайф на такого Дениса смотреть с трибуны, носится как электричка, породистые шайбы укладывает! Свадьба окрылила, сам признал. Молодец, главное в следующей серии не сбавлять обороты
Материалы по теме
У Ларионова 3 вылета в первом раунде Кубка Гагарина за 4 сезона в КХЛ. Лучший результат – четвертьфинал с «Торпедо» в 2023-м
сегодня, 19:30
СКА вылетал от клуба из Москвы в 5 из 6 последних плей-офф
сегодня, 19:13
Кубок Гагарина. ЦСКА забил 6 голов СКА, «Ак Барс» одолел «Трактор» в овертайме, «Торпедо» победило «Северсталь», «Автомобилист» обыграл «Салават»
сегодня, 19:08
Рекомендуем
Главные новости
Никитин о выходе ЦСКА в 1/4 финала: «Серия со СКА была на тоненького, только сегодня большой разрыв в счете. Сейчас мы не идеальны совершенно, но надо принять себя такими, какие есть»
4 минуты назад
Хорошо следили за сезоном КХЛ? Давайте проверим
9 минут назадТесты и игры
Ларионов о своем будущем в СКА: «Не все получилось у ребят, но сейчас не время на кого-то показывать пальцем. Надо просто это все пережить, чтобы осел груз, который висит в раздевалке»
27 минут назад
Никитин одержал 91-ю победу в плей-офф КХЛ и побил рекорд Билялетдинова
34 минуты назад
Исаков о выходе «Торпедо» в 1/4 финала: «Серьезный шаг вперед. Непростая серия, непредсказуемая. «Северсталь» больше играла с шайбой, мы забивали свои моменты»
44 минуты назад
Козырев о вылете от «Торпедо»: «Северсталь» могла вытащить 5-й матч, играла хорошо, но не реализовывала моменты»
52 минуты назад
Ларионов про вылет СКА: «Поздравляю команду с окончанием сезона. Не все ребята сыграли на своем уровне, полное разочарование. Была надежда, но отскоки, подставления, голы коньком...»
сегодня, 19:54
У Ларионова 3 вылета в первом раунде Кубка Гагарина за 4 сезона в КХЛ. Лучший результат – четвертьфинал с «Торпедо» в 2023-м
сегодня, 19:30
«Ак Барс» одолел «Трактор» в овертайме (2:1) благодаря голу Яшкина и выиграл серию – 4-1
сегодня, 19:19
СКА вылетал от клуба из Москвы в 5 из 6 последних плей-офф
сегодня, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
Аймурзин с высокой вероятностью уедет в НХЛ (Артур Хайруллин)
11 минут назад
Травмированный Дронов стал помощником тренера «Трактора» на игре с «Ак Барсом»
сегодня, 17:35Фото
Генменеджер «Авангарда» Сопин о плей-офф КХЛ: «Отличный хоккей, во всех сериях видим качество, которое сильно отличается от регулярки. Это другой уровень»
сегодня, 16:15
Вайсфельд о СКА: «Выиграть одну игру у ЦСКА вполне реально. Другой вопрос, что вытащить серию – это только теоретически»
сегодня, 15:57
Жамнов о состоянии Кина: «Не примет участия в серии с «Локомотивом»
сегодня, 15:28
Профака об 1-3 с «Авангардом»: «Раненый зверь опасен вдвойне. Пока мы не потерпели 4-е поражение, все возможно! В Омске будем рубиться, еще ничего не решено»
сегодня, 14:53
Тюкавин об Овечкине: «Надеюсь, он догонит и обойдет Гретцки по шайбам в регулярках и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него»
сегодня, 14:40
Мальцев о вылете «Динамо»: «Они не играли, а мучились. К этому все и шло»
сегодня, 14:13
Борис Майоров: «Тардиф плохо относится к России, ничего хорошего для российского хоккея не сделал, только нагадил нам. Пусть уходит»
сегодня, 12:58
Макар не играл в 3-м периоде против «Калгари» из-за травмы. Защитник «Колорадо» сделал 3 передачи за 17:15 на льду
сегодня, 11:31
Рекомендуем