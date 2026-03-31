У Гурьянова первый хет-трик в КХЛ. Форвард ЦСКА набрал 3+1 в матче со СКА

Денис Гурьянов провел самый результативный матч в КХЛ в своей карьере.

Нападающий ЦСКА отметился хет-триком в пятой игре со СКА в Кубке Гагарина. Также он ассистировал Джереми Руа .

При этом Гурьянову удавалось забросить четыре шайбы в матче НХЛ. Он сделал это за «Даллас» в 2020 году.

