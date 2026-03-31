У Гурьянова первый хет-трик в КХЛ. Форвард ЦСКА набрал 3+1 в матче со СКА
Денис Гурьянов провел самый результативный матч в КХЛ в своей карьере.
Нападающий ЦСКА отметился хет-триком в пятой игре со СКА в Кубке Гагарина. Также он ассистировал Джереми Руа.
При этом Гурьянову удавалось забросить четыре шайбы в матче НХЛ. Он сделал это за «Даллас» в 2020 году.
Подробно со статистикой 28-летнего хоккеиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
В плове набрал обороты, не сбавлять.
Красавчик! Так держать!
Всё было, чтобы стать звездой, на выходе почти ничего. Жаль
Чистый кайф на такого Дениса смотреть с трибуны, носится как электричка, породистые шайбы укладывает! Свадьба окрылила, сам признал. Молодец, главное в следующей серии не сбавлять обороты
