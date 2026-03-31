У Ларионова 3 вылета в первом раунде Кубка Гагарина за 4 сезона в КХЛ. Лучший результат – четвертьфинал с «Торпедо» в 2023-м

Ларионов еще ни разу не дошел до полуфинала Кубка Гагарина.

Игорь Ларионов в третий раз подряд вылетел из Кубка Гагарина уже в первом раунде.

СКА под руководством 65-летнего специалиста проиграл серию против ЦСКА со счетом 1-4.

За три года во главе «Торпедо » Ларионов дважды покидал плей-офф FONBET КХЛ после первого этапа и один раз дошел до четвертьфинала – в своем первом сезоне.