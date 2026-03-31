«Ак Барс» одолел «Трактор» в овертайме (2:1) благодаря голу Яшкина и выиграл серию – 4-1
«Ак Барс» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.
«Ак Барс» закрыл серию с «Трактором» в первом раунде плей-офф FONBET КХЛ.
Команда Анвара Гатиятулина сегодня одержала победу со счетом 2:1 в пятом матче. Решающий гол в овертайме забил Дмитрий Яшкин.
Казанцы вышли в 1/4 финала во второй раз подряд.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Ак барс столько свободы дал, так медленно играл, мало зажимал трактор у своих, дал себя перебросать в 2,5 раза, а мы все равно не решили вопросы в основное время, чтобы спокойно ехать в Челябинск.
Не наиграли на продолжение серии.
Привет селекции, когда у тебя уже в первом раунде остается полторы тройки нападения, а вылет одного защитника рушит почти все обострение от синей линии