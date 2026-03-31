«Ак Барс» одолел «Трактор» в овертайме (2:1) благодаря голу Яшкина и выиграл серию – 4-1

«Ак Барс» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

«Ак Барс » закрыл серию с «Трактором » в первом раунде плей-офф FONBET КХЛ.

Команда Анвара Гатиятулина сегодня одержала победу со счетом 2:1 в пятом матче. Решающий гол в овертайме забил Дмитрий Яшкин .

Казанцы вышли в 1/4 финала во второй раз подряд.