5

ЦСКА прошел первый раунд Кубка Гагарина впервые с чемпионского 2023 года

ЦСКА впервые за три года преодолел первый раунд Кубка Гагарина.

Команда Игоря Никитина выиграла серию со СКА со счетом 4-1.

В последний раз московский клуб доходил до 1/4 финала в 2023 году. Тот сезон армейцы завершили завоеванием трофея.

В 2024-м ЦСКА уступил «Локомотиву» (1-4), в 2025-м – «Динамо» Минск (2-4).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЦСКА
logoКХЛ
logoИгорь Никитин
logoСКА
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всех Армейцев с ПОБЕДОЙ!!! 🎉🎊💪💪💪 Двигается дальше!!! ЦВБП!!! 🥇🏆💥
Браво! Шикарная победа!
Поздравляем. СКА нужно начать приглашать теренров и заниматься хоккем,а не скупкой всего плохолежащего и заниматься всем чем угодно,но не основной деятельностью.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Гагарина. ЦСКА забил 6 голов СКА, «Ак Барс» одолел «Трактор» в овертайме, «Торпедо» победило «Северсталь», «Автомобилист» обыграл «Салават»
21 минуту назад
Кожевников о плей-офф: «ЦСКА смотрится посильнее. СКА играет неплохо, но как-то без зубов»
вчера, 18:48
Рекомендуем
Главные новости
«Ак Барс» одолел «Трактор» в овертайме (2:1) благодаря голу Яшкина и выиграл серию – 4-1
10 минут назад
СКА вылетал от клуба из Москвы в 5 из 6 последних плей-офф
16 минут назад
СКА с 2017 года не выигрывает Кубок Гагарина
21 минуту назад
Кубок Гагарина. ЦСКА забил 6 голов СКА, «Ак Барс» одолел «Трактор» в овертайме, «Торпедо» победило «Северсталь», «Автомобилист» обыграл «Салават»
21 минуту назад
СКА вылетел из Кубка Гагарина в 1-м раунде второй раз подряд. Такое было только в первых двух сезонах КХЛ
24 минуты назад
ЦСКА победил СКА (6:2) и закрыл серию 1-го раунда Кубка Гагарина – 4-1. Команда Ларионова не забила больше двух голов ни в одном из пяти матчей
28 минут назад
«Торпедо» победило «Северсталь» (4:3), выиграло серию (4-1) и вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина впервые с 2023 года
38 минут назад
Канадец Фьоре о жизни в России: «Наслаждаюсь, меня окружают замечательные люди. Русский сложный, но стараюсь учить его. Классная еда, особенно борщ!»
сегодня, 18:26
Заварухин про 5:2 с «Салаватом»: «Автомобилист» сыграл правильно и раскрепощенно, но не понравился 3-й период, где дали глоток воздуха сопернику»
сегодня, 18:04
У Карпухина выпал датчик на игре с «Трактором» – судьи дали две минуты штрафа Замалтдинову, поднявшему его со льда
сегодня, 17:56Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Травмированный Дронов стал помощником тренера «Трактора» на игре с «Ак Барсом»
сегодня, 17:35Фото
Генменеджер «Авангарда» Сопин о плей-офф КХЛ: «Отличный хоккей, во всех сериях видим качество, которое сильно отличается от регулярки. Это другой уровень»
сегодня, 16:15
Вайсфельд о СКА: «Выиграть одну игру у ЦСКА вполне реально. Другой вопрос, что вытащить серию – это только теоретически»
сегодня, 15:57
Жамнов о состоянии Кина: «Не примет участия в серии с «Локомотивом»
сегодня, 15:28
Профака об 1-3 с «Авангардом»: «Раненый зверь опасен вдвойне. Пока мы не потерпели 4-е поражение, все возможно! В Омске будем рубиться, еще ничего не решено»
сегодня, 14:53
Тюкавин об Овечкине: «Надеюсь, он догонит и обойдет Гретцки по шайбам в регулярках и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него»
сегодня, 14:40
Мальцев о вылете «Динамо»: «Они не играли, а мучились. К этому все и шло»
сегодня, 14:13
Борис Майоров: «Тардиф плохо относится к России, ничего хорошего для российского хоккея не сделал, только нагадил нам. Пусть уходит»
сегодня, 12:58
Макар не играл в 3-м периоде против «Калгари» из-за травмы. Защитник «Колорадо» сделал 3 передачи за 17:15 на льду
сегодня, 11:31
Сушко о будущем Козлова в «Динамо»: «Придет время, и вы все узнаете»
сегодня, 11:19
Рекомендуем