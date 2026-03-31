ЦСКА прошел первый раунд Кубка Гагарина впервые с чемпионского 2023 года
Команда Игоря Никитина выиграла серию со СКА со счетом 4-1.
В последний раз московский клуб доходил до 1/4 финала в 2023 году. Тот сезон армейцы завершили завоеванием трофея.
В 2024-м ЦСКА уступил «Локомотиву» (1-4), в 2025-м – «Динамо» Минск (2-4).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всех Армейцев с ПОБЕДОЙ!!! 🎉🎊💪💪💪 Двигается дальше!!! ЦВБП!!! 🥇🏆💥
Браво! Шикарная победа!
Поздравляем. СКА нужно начать приглашать теренров и заниматься хоккем,а не скупкой всего плохолежащего и заниматься всем чем угодно,но не основной деятельностью.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем