ЦСКА победил СКА (6:2) и закрыл серию 1-го раунда Кубка Гагарина – 4-1. Команда Ларионова не забила больше двух голов ни в одном из пяти матчей

СКА вылетел из Кубка Гагарина.

ЦСКА выбил СКА из Кубка Гагарина.

Пятый матч серии первого раунда плей-офф FONBET КХЛ завершился триумфом команды Игоря Никитина - 6:2. Эта победа стала четвертой для москвичей.

Ни в одной из игр петербуржцам не удалось забросить больше двух шайб. В единственном победном матче они забили один гол.