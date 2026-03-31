СКА вылетал от клуба из Москвы в 5 из 6 последних плей-офф
СКА в пятый раз за последние шесть сезонов вылетел из Кубка Гагарина от столичного клуба.
Сегодня петербуржцы покинули плей-офф, проиграв серию против ЦСКА (1-4).
С 2021 по 2023 год СКА прекращал участие в турнире именно в результате встреч с московскими армейцами. В 2024-м его выбил «Автомобилист», в 2025-м – «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
18 комментариев
Не справились с провинциальными комплексами)
Москва - сила! 💪
Дон.
Это не случайность уже -Это переросло в традицию !
Очень хорошо! Надо продолжать!
Где Миллер???? Герасимов???
Позорище, такая безвольная серия, дворовая команда, цска просто обмочил их, даже при Роме и то давали какой-то бой порой москвичам
Ларионов это Карпин только в хоккее
Торпедо то после Ларионова вышла 8
Как можно такого человека как в вротен до хоккея допускать, вот квартал работает, человек с большой буквы, стоит отличные команды, а ска так, ширпотреь
А тренд в первом сезоне КХЛ задал Спартак с паном Милошем..
