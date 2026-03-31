СКА вылетел из Кубка Гагарина в 1-м раунде второй раз подряд. Такое было только в первых двух сезонах КХЛ

СКА во 2-й раз подряд вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде.

СКА во второй раз подряд не сумел пройти первый раунд Кубка Гагарина.

В этом сезоне петербуржцы под руководством Игоря Ларионова проиграли серию против ЦСКА со счетом 1-4. Год назад команда, которую тренировал Роман Ротенбрег, вылетела от «Динамо» (2-4).

Прежде СКА вылетал в первом раунде только в 2009-м и 2010-м.