  • СКА вылетел из Кубка Гагарина в 1-м раунде второй раз подряд. Такое было только в первых двух сезонах КХЛ
СКА вылетел из Кубка Гагарина в 1-м раунде второй раз подряд. Такое было только в первых двух сезонах КХЛ

СКА во 2-й раз подряд вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде.

СКА во второй раз подряд не сумел пройти первый раунд Кубка Гагарина.

В этом сезоне петербуржцы под руководством Игоря Ларионова проиграли серию против ЦСКА со счетом 1-4. Год назад команда, которую тренировал Роман Ротенбрег, вылетела от «Динамо» (2-4).

Прежде СКА вылетал в первом раунде только в 2009-м и 2010-м.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
СКА вернулся на свой исторический уровень
Вернули нам 2009 и 2010 🤣
Чемодан - аэропорт - домой в США.
Так это же наоборот плюс, Ларионов теперь спокойно посмотрит футбол. 😁
Отдохнёт хорошенько, лигу чемпионов посмотрит, потом ещё на мундиаль поедет.) Хорошо же
Как будто это что-то плохое…
Никитин молодец. Тренерская победа 💯
два года без тренеров,чему тут удивляться
надеюсь, что и зпрф☝️ пропустит второй сезон юбилея, Аминь 🙏
Ну в целом по составу не удивительно, что такой результат. Вратаря #1 уже второй год нет в составе. Лидеры ушли, а адекватной замены не нашли. Пришла кучка беспонтовых легионеров и тренер, который не сильно лучше то Роман Борисыча.

Для СКА 2й раунд Кубка - это потолок. Хотелось просто, чтобы поборолись в 6-7 матчах.

Притоплю за Минск, что поделать)
Как вратаря нет? Мне тут доказывали что Плешков второй Гашек и вообще он сильнее Гамзина бгг!
Ну есть по сути два добротных вторых вратаря, которые в равной степени выдавали удачные отрезки с провальными.
Но никого из них язык не повернется назвать лидером безоговорочным, оттуда и проблемы тоже были)
Игорь "Скатти Баумэн" Ларионов может спокойно смотреть футбол
