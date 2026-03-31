Канадец Фьоре о жизни в России: «Наслаждаюсь, меня окружают замечательные люди. Русский сложный, но стараюсь учить его. Классная еда, особенно борщ!»

Канадец Фьоре: наслаждаюсь жизнью в России, классная еда, особенно борщ.

Канадец Джованни Фьоре поделился впечатлениями от игры против «Нефтехимика » (1-3) в Кубке Гагарина и от жизни в России.

«Нам противостоит очень серьезный соперник, поэтому здесь не может быть никакой недооценки. Каждая игра – битва, которая забирает много сил, но после таких побед восстановление протекает быстрее.

Они здорово играют, на высоких скоростях, нам непросто их сдерживать. Классно, увезти отсюда две победы. Мы переигрываем их в нюансах, пусть так и будет дальше. Но, повторюсь, играют две классные команды, и исход каждой игры решают мелочи. У нас быстрый, силовой и интенсивный хоккей – это главное, что нас характеризует.

Я наслаждаюсь игрой в КХЛ , а также жизнью в России, меня окружают замечательные люди. Русский сложный, но стараюсь учить его. Классная еда, особенно борщ! Поэтому определенно повезло оказаться здесь», – сказал нападающий «Авангарда ».