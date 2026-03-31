  • Канадец Фьоре о жизни в России: «Наслаждаюсь, меня окружают замечательные люди. Русский сложный, но стараюсь учить его. Классная еда, особенно борщ!»
Канадец Фьоре о жизни в России: «Наслаждаюсь, меня окружают замечательные люди. Русский сложный, но стараюсь учить его. Классная еда, особенно борщ!»

Канадец Джованни Фьоре поделился впечатлениями от игры против «Нефтехимика» (1-3) в Кубке Гагарина и от жизни в России.

«Нам противостоит очень серьезный соперник, поэтому здесь не может быть никакой недооценки. Каждая игра – битва, которая забирает много сил, но после таких побед восстановление протекает быстрее.

Они здорово играют, на высоких скоростях, нам непросто их сдерживать. Классно, увезти отсюда две победы. Мы переигрываем их в нюансах, пусть так и будет дальше. Но, повторюсь, играют две классные команды, и исход каждой игры решают мелочи. У нас быстрый, силовой и интенсивный хоккей – это главное, что нас характеризует.

Я наслаждаюсь игрой в КХЛ, а также жизнью в России, меня окружают замечательные люди. Русский сложный, но стараюсь учить его. Классная еда, особенно борщ! Поэтому определенно повезло оказаться здесь», – сказал нападающий «Авангарда».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Такое ощущение что иностранцы в упоминаниях про русскую кухню называют борщ не потому что его любят, а потому что других блюд толком не знают
Мне кажется они говорят то, что от них хотят услышать.
Молодец, русская еда супер. Но надо нашим его с татарской, и кавказской кухней познакомить. Ещё больше доволен будет и сильнее за Кубок бороться.
Да его уже познакомили во Владивостоке с азиатской едой. Не удивишь татарской
