Заварухин про 5:2 с «Салаватом»: «Автомобилист» сыграл правильно и раскрепощенно, но не понравился 3-й период, где дали глоток воздуха сопернику»
Николай Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Салаватом Юлаевым» (5:2, 2-3).
– Хорошее начало матча. Понимали, что это будет эмоциональная игра. Ребята сыграли правильно и раскрепощенно. Немного не понравился третий период, где дали глоток воздуха сопернику. Очень приятно побеждать при своих болельщиках, идем дальше.
– Что поменяли после прошлого матча?
– Не скажу, что что‑то поменяли. Может, что‑то в плане единоборств, в плане стыков.
– Вы не допускали контратак.
– Два периода правильно действовали. Команда хорошо выполнила установку.
– Первый хет‑трик в карьере Хрипунова. Ему воздалось за то, что было раньше?
– Поздравляю его. Каждому хоккеисту приятно сделать хет‑трик. Я ему показывал перед игрой его моменты, он молодец.
– Хрипунов был вашим так называемым джокером. Есть ли еще в команде такие?
– Каждый игрок должен быть джокером в команде, которая бьется за высокие места, – сказал главный тренер «Автомобилиста».