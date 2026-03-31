  • У Карпухина выпал датчик на игре с «Трактором» – судьи дали две минуты штрафа Замалтдинову, поднявшему его со льда
У Карпухина выпал датчик на игре с «Трактором» – судьи дали две минуты штрафа Замалтдинову, поднявшему его со льда

У Карпухина выпал датчик – а штраф получил Замалтдинов.

Радэль Замалтдинов был наказан из-за Ильи Карпухина.

«Ак Барс» встречается с «Трактором» на своей площадке в пятом матче серии Кубка Гагарина.

В начале первого периода у Карпухина на лед выпал датчик для отслеживания эффективности. Предмет заметил Замалтдинов и, подняв его, отдал на скамейку.

Судьи не оставили этот момент без внимания и дали Радэлю две минуты штрафа с формулировкой «незаконное и опасное снаряжение».

Дыняк вышел на лед со смартфоном и выронил его во время матча с «Авангардом». Ги Буше требовал наказать игрока «Ак Барса»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Чушь какая то. Куда опасней, что на льду находится предмет посторонний
Ответ OnlyHockeyOnlyLoko
Чушь какая то. Куда опасней, что на льду находится предмет посторонний
Ну судьи и на сломанные клюшки внимание обращают только во время паузы.
Ответ OnlyHockeyOnlyLoko
Чушь какая то. Куда опасней, что на льду находится предмет посторонний
Курилка выпала у него😀
Из игроков Ак Барса вечно выпадают какие-то непонятные предметы.
Дурь какая-то. А то, что об него мог кто-то споткнуться, судья не подумал?
Тоод, Нейтан это какой-то позор, он вообще тренировался перед этой игрой?
Замалтдинов так переживал за отслеживание эффективности Карпухина, что не мог не подать ему датчик.

Возмущенные, читайте правила.
В прошлом сезоне у Дыняка телефон из штанов вывалился. Традиция однако.
а без датчика его эффективность отслеживать никак? он невидимка, чтоли?
Материалы по теме
Кубок Гагарина. ЦСКА забил 6 голов СКА, «Ак Барс» одолел «Трактор» в овертайме, «Торпедо» победило «Северсталь», «Автомобилист» обыграл «Салават»
19 минут назад
Травмированный Дронов стал помощником тренера «Трактора» на игре с «Ак Барсом»
сегодня, 17:35Фото
Галимов из «Ак Барса» забил «Трактору» через 7 секунд после начала игры – это рекорд плей-офф КХЛ
сегодня, 16:41Видео
«Ак Барс» одолел «Трактор» в овертайме (2:1) благодаря голу Яшкина и выиграл серию – 4-1
8 минут назад
СКА вылетал от клуба из Москвы в 5 из 6 последних плей-офф
14 минут назад
СКА с 2017 года не выигрывает Кубок Гагарина
19 минут назад
Кубок Гагарина. ЦСКА забил 6 голов СКА, «Ак Барс» одолел «Трактор» в овертайме, «Торпедо» победило «Северсталь», «Автомобилист» обыграл «Салават»
19 минут назад
СКА вылетел из Кубка Гагарина в 1-м раунде второй раз подряд. Такое было только в первых двух сезонах КХЛ
22 минуты назад
ЦСКА прошел первый раунд Кубка Гагарина впервые с чемпионского 2023 года
23 минуты назад
ЦСКА победил СКА (6:2) и закрыл серию 1-го раунда Кубка Гагарина – 4-1. Команда Ларионова не забила больше двух голов ни в одном из пяти матчей
26 минут назад
«Торпедо» победило «Северсталь» (4:3), выиграло серию (4-1) и вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина впервые с 2023 года
36 минут назад
Канадец Фьоре о жизни в России: «Наслаждаюсь, меня окружают замечательные люди. Русский сложный, но стараюсь учить его. Классная еда, особенно борщ!»
сегодня, 18:26
Заварухин про 5:2 с «Салаватом»: «Автомобилист» сыграл правильно и раскрепощенно, но не понравился 3-й период, где дали глоток воздуха сопернику»
сегодня, 18:04
Травмированный Дронов стал помощником тренера «Трактора» на игре с «Ак Барсом»
сегодня, 17:35Фото
Генменеджер «Авангарда» Сопин о плей-офф КХЛ: «Отличный хоккей, во всех сериях видим качество, которое сильно отличается от регулярки. Это другой уровень»
сегодня, 16:15
Вайсфельд о СКА: «Выиграть одну игру у ЦСКА вполне реально. Другой вопрос, что вытащить серию – это только теоретически»
сегодня, 15:57
Жамнов о состоянии Кина: «Не примет участия в серии с «Локомотивом»
сегодня, 15:28
Профака об 1-3 с «Авангардом»: «Раненый зверь опасен вдвойне. Пока мы не потерпели 4-е поражение, все возможно! В Омске будем рубиться, еще ничего не решено»
сегодня, 14:53
Тюкавин об Овечкине: «Надеюсь, он догонит и обойдет Гретцки по шайбам в регулярках и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него»
сегодня, 14:40
Мальцев о вылете «Динамо»: «Они не играли, а мучились. К этому все и шло»
сегодня, 14:13
Борис Майоров: «Тардиф плохо относится к России, ничего хорошего для российского хоккея не сделал, только нагадил нам. Пусть уходит»
сегодня, 12:58
Макар не играл в 3-м периоде против «Калгари» из-за травмы. Защитник «Колорадо» сделал 3 передачи за 17:15 на льду
сегодня, 11:31
Сушко о будущем Козлова в «Динамо»: «Придет время, и вы все узнаете»
сегодня, 11:19
