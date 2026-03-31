У Карпухина выпал датчик на игре с «Трактором» – судьи дали две минуты штрафа Замалтдинову, поднявшему его со льда
У Карпухина выпал датчик – а штраф получил Замалтдинов.
Радэль Замалтдинов был наказан из-за Ильи Карпухина.
«Ак Барс» встречается с «Трактором» на своей площадке в пятом матче серии Кубка Гагарина.
В начале первого периода у Карпухина на лед выпал датчик для отслеживания эффективности. Предмет заметил Замалтдинов и, подняв его, отдал на скамейку.
Судьи не оставили этот момент без внимания и дали Радэлю две минуты штрафа с формулировкой «незаконное и опасное снаряжение».
Дыняк вышел на лед со смартфоном и выронил его во время матча с «Авангардом». Ги Буше требовал наказать игрока «Ак Барса»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
