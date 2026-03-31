У Карпухина выпал датчик на игре с «Трактором» – судьи дали две минуты штрафа Замалтдинову, поднявшему его со льда

У Карпухина выпал датчик – а штраф получил Замалтдинов.

«Ак Барс» встречается с «Трактором » на своей площадке в пятом матче серии Кубка Гагарина.

В начале первого периода у Карпухина на лед выпал датчик для отслеживания эффективности. Предмет заметил Замалтдинов и, подняв его, отдал на скамейку.

Судьи не оставили этот момент без внимания и дали Радэлю две минуты штрафа с формулировкой «незаконное и опасное снаряжение».

