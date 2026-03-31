Травмированный Дронов стал помощником тренера «Трактора» на игре с «Ак Барсом»
Григорий Дронов исполнил роль ассистента главного тренера «Трактора».
Защитник из-за травмы пропускает пятый матч серии Кубка Гагарина против «Ак Барса».
28-летний хоккеист занял место помощника Евгения Корешкова на скамейке.
В последний раз Дронов выходил на лед 13 марта.
Фото: t.me/hctraktor
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Трактора»
