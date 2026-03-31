  • Тихонов о Тарасове: «Я спросил, считает ли он себя гениальным тренером. Он сделал паузу, махнул рюмочку, закусил пельменей и сказал: «Если не Майоров, Михайлов, Харламов – и я никто»
6

Александр Тихонов: спрашивал у Тарасова, считает ли он себя гениальным тренером.

Александр Тихонов вспомнил разговор с Анатолием Тарасовым о роли хоккеистов.

«Я задавал вопрос Анатолию Владимировичу Тарасову. Говорю: «Скажите, пожалуйста, я задам вам бестактный вопрос. Вы себя считаете гениальным тренером?»

Он так посмотрел на меня, сделал паузу, махнул рюмочку, закусил пять-шесть пельменей и говорит: «Саша, я не умаляю роль тренера.

Но если не Майоров, Старшинов, Цыганков, Лудченко, Рагулин, Михайлов, Петров, Харламов, Кузькин, Давыдов, Мальцев – и я никто», – рассказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Сказки на ночь от Тихонова. Водка, пельмени, Тарасов
Помню под коньячок с Гретцки сидел на кухне и Ягром. Спросил сделает ли Тарханов Урал чемпионом РПЛ. Давно так не смеялись.
Ответ Михаил Опякин
Помню под коньячок с Гретцки сидел на кухне и Ягром. Спросил сделает ли Тарханов Урал чемпионом РПЛ. Давно так не смеялись.
Звучит как сон, но я пил пиво за стойкой вместе в Ягром в Иль Патио в Омске) мы даже немного поговорили о хоккее, но мне было 18 и я говорил на английском примерно как он на русском)
«Лудченко»? Серьезно!?)
Видимо, тег Владимира "Лудченко" не нашёлся?
Рекомендуем
Главные новости
Козлов про 2:5 с «Автомобилистом»: «Не было равнодушных, все старались и бились. «Салават» играет с серьезным соперником, они тоже могут исполнить»
32 минуты назад
Вайсфельд о новом тренере «Динамо»: «Мы все знаем, кто придет после Козлова»
41 минуту назад
Хрипунов сделал хет-трик в матче с «Салаватом» – первый для него в КХЛ
49 минут назадВидео
Галимов из «Ак Барса» забил «Трактору» через 7 секунд после начала игры – это рекорд плей-офф КХЛ
сегодня, 16:41Видео
Кубок Гагарина. «Автомобилист» принимает «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» играет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
сегодня, 16:31Live
«Автомобилист» обыграл «Салават» (5:2) и сократил отставание в серии до 2-3. Хрипунов сделал хет-трик
сегодня, 16:29
Талисмана «Салавата» куницу Юлая не пустили на арену «Автомобилиста» во избежание провокаций: «На регулярку мы пошли навстречу, но в плей-офф накал другой. Мы своего маскота в Уфу не возили»
сегодня, 15:44
Алексей Сопин: «Овечкин – великий атлет в одном ряду с Усейном Болтом, Майклом Фелпсом и Майклом Джорданом. Такие рождаются раз в сто лет»
сегодня, 15:19
Шарипзянов о серии с «Нефтехимиком»: «Трэш-ток – это не про меня. Все рано или поздно ответят за свои слова, в этой или следующей жизни. Хоккей на первом месте»
сегодня, 15:06
НХЛ. «Вашингтон» примет «Филадельфию», «Питтсбург» – «Детройт», «Флорида» сыграет с «Оттавой», «Тампа» – с «Монреалем», «Эдмонтон» против «Сиэтла»
сегодня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Травмированный Дронов занял место помощника тренера «Трактора» на игре с «Ак Барсом»
9 минут назадФото
Генменеджер «Авангарда» Сопин о плей-офф КХЛ: «Отличный хоккей, во всех сериях видим качество, которое сильно отличается от регулярки. Это другой уровень»
сегодня, 16:15
Вайсфельд о СКА: «Выиграть одну игру у ЦСКА вполне реально. Другой вопрос, что вытащить серию – это только теоретически»
сегодня, 15:57
Жамнов о состоянии Кина: «Не примет участия в серии с «Локомотивом»
сегодня, 15:28
Профака об 1-3 с «Авангардом»: «Раненый зверь опасен вдвойне. Пока мы не потерпели 4-е поражение, все возможно! В Омске будем рубиться, еще ничего не решено»
сегодня, 14:53
Тюкавин об Овечкине: «Надеюсь, он догонит и обойдет Гретцки по шайбам в регулярках и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него»
сегодня, 14:40
Мальцев о вылете «Динамо»: «Они не играли, а мучились. К этому все и шло»
сегодня, 14:13
Борис Майоров: «Тардиф плохо относится к России, ничего хорошего для российского хоккея не сделал, только нагадил нам. Пусть уходит»
сегодня, 12:58
Макар не играл в 3-м периоде против «Калгари» из-за травмы. Защитник «Колорадо» сделал 3 передачи за 17:15 на льду
сегодня, 11:31
Сушко о будущем Козлова в «Динамо»: «Придет время, и вы все узнаете»
сегодня, 11:19
Рекомендуем