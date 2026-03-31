Тихонов о Тарасове: «Я спросил, считает ли он себя гениальным тренером. Он сделал паузу, махнул рюмочку, закусил пельменей и сказал: «Если не Майоров, Михайлов, Харламов – и я никто»
«Я задавал вопрос Анатолию Владимировичу Тарасову. Говорю: «Скажите, пожалуйста, я задам вам бестактный вопрос. Вы себя считаете гениальным тренером?»
Он так посмотрел на меня, сделал паузу, махнул рюмочку, закусил пять-шесть пельменей и говорит: «Саша, я не умаляю роль тренера.
Но если не Майоров, Старшинов, Цыганков, Лудченко, Рагулин, Михайлов, Петров, Харламов, Кузькин, Давыдов, Мальцев – и я никто», – рассказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
6 комментариев
Сказки на ночь от Тихонова. Водка, пельмени, Тарасов
Помню под коньячок с Гретцки сидел на кухне и Ягром. Спросил сделает ли Тарханов Урал чемпионом РПЛ. Давно так не смеялись.
Звучит как сон, но я пил пиво за стойкой вместе в Ягром в Иль Патио в Омске) мы даже немного поговорили о хоккее, но мне было 18 и я говорил на английском примерно как он на русском)
«Лудченко»? Серьезно!?)
Душевно
Видимо, тег Владимира "Лудченко" не нашёлся?
