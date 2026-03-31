Тихонов о Тарасове: «Я спросил, считает ли он себя гениальным тренером. Он сделал паузу, махнул рюмочку, закусил пельменей и сказал: «Если не Майоров, Михайлов, Харламов – и я никто»

Александр Тихонов: спрашивал у Тарасова, считает ли он себя гениальным тренером.

Александр Тихонов вспомнил разговор с Анатолием Тарасовым о роли хоккеистов.

«Я задавал вопрос Анатолию Владимировичу Тарасову. Говорю: «Скажите, пожалуйста, я задам вам бестактный вопрос. Вы себя считаете гениальным тренером?»

Он так посмотрел на меня, сделал паузу, махнул рюмочку, закусил пять-шесть пельменей и говорит: «Саша, я не умаляю роль тренера.

Но если не Майоров , Старшинов , Цыганков, Лудченко, Рагулин , Михайлов, Петров, Харламов , Кузькин, Давыдов, Мальцев – и я никто», – рассказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.