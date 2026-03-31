Козлов про 2:5 с «Автомобилистом»: «Не было равнодушных, все старались и бились. «Салават» играет с серьезным соперником, они тоже могут исполнить»

Виктор Козлов: с «Автомобилистом» все старались и бились.

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста » (2:5, 3-2).

– Пропустили два быстрых гола, они неплохо исполнили большинство. В матче не было равнодушных, все старались и бились, будем готовиться к следующему матчу, мы играем с серьезным соперником.

– Что с Евгением Кузнецовым? Когда он будет готов?

– Будем смотреть за его ситуацией. Когда будет готов, будет играть.

– В чем ошибся «Салават»?

– Ни в чем не ошибся, мы играем против серьезной команды, они тоже могут исполнить, – сказал Козлов.