Козлов про 2:5 с «Автомобилистом»: «Не было равнодушных, все старались и бились. «Салават» играет с серьезным соперником, они тоже могут исполнить»

Виктор Козлов: с «Автомобилистом» все старались и бились.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:5, 3-2). 

– Пропустили два быстрых гола, они неплохо исполнили большинство. В матче не было равнодушных, все старались и бились, будем готовиться к следующему матчу, мы играем с серьезным соперником.

– Что с Евгением Кузнецовым? Когда он будет готов?

– Будем смотреть за его ситуацией. Когда будет готов, будет играть.

– В чем ошибся «Салават»?

– Ни в чем не ошибся, мы играем против серьезной команды, они тоже могут исполнить, – сказал Козлов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Было предсказуемо... Вязик соберись пожалуйста... Уфа ждёт ПОБЕДЫ !!!
я больше часа пытался купить билет на следующий матч. купила жена. выслушиваю поздравления
Непонятно что с Кузей, опять понос как в Ска, совсем не смешно.
Ну да, ну да, проиграли себе и букмекерам. С самого первого броска в наши ворота было видно команда вышла сдаваться. Если хотите чего то добиться, не давайте сопернику возможности поднимать голову когда он деморализован, нужно было сделать всё возможное для победы. Прошлое с Адмиралом и Трактором не стало уроком. Жду минусов букмекеров, что бы убрать этот комментарий.
ну я б. не сказал бы что авто забил ну прям с каких то серийных атак. 3 шайбы это с синей накидка (притом что в двух были грубые ошибки), одна в большинстве и в пустые. Да и Салават ожидаемо играл без особых сверхусилий, шайбы в неравных. В целом авто меньше ошибался. Получилось игра как первые 2.
Счет на табло.

А болельщики, притом что показывали на табло чистый фол, опозорили сами себя.
Ни в чем не ошибся). Как так? Любое поражение это следствие определенных ошибок. Нужно извлекать уроки. И урок в том, что Козлов не смог настроить команду на серьезную игру как в предыдущем матче. И вывод, что Уфа это не тренерская команда, а команда настроения игроков).
