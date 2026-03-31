Козлов про 2:5 с «Автомобилистом»: «Не было равнодушных, все старались и бились. «Салават» играет с серьезным соперником, они тоже могут исполнить»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:5, 3-2).
– Пропустили два быстрых гола, они неплохо исполнили большинство. В матче не было равнодушных, все старались и бились, будем готовиться к следующему матчу, мы играем с серьезным соперником.
– Что с Евгением Кузнецовым? Когда он будет готов?
– Будем смотреть за его ситуацией. Когда будет готов, будет играть.
– В чем ошибся «Салават»?
– Ни в чем не ошибся, мы играем против серьезной команды, они тоже могут исполнить, – сказал Козлов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Счет на табло.
А болельщики, притом что показывали на табло чистый фол, опозорили сами себя.