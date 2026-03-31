Хрипунов сделал хет-трик в матче с «Салаватом» – первый для него в КХЛ

Хрипунов сделал первый хет-трик в карьере.

Степан Хрипунов впервые в карьере забросил три шайбы в одном матче FONBET КХЛ.

Нападающий «Автомобилиста» забил на 10-й, 40-й и 56-й минутах матча с «Салаватом Юлаевым» (5:2) в плей-офф.

Прежде форварду не удавалось отметиться более чем двумя голами в одной игре.

Подробно со статистикой 30-летнего Хрипунова можно ознакомиться здесь.

Вот от куда такая злость у людей , пусть и последний но самое главное что сделал
Вот от куда такая злость у людей , пусть и последний но самое главное что сделал
Молодец Степа сегодня, лучший)
Молодец Стёпа!Парень с Саввы Белых.
