Хрипунов сделал хет-трик в матче с «Салаватом» – первый для него в КХЛ
Степан Хрипунов впервые в карьере забросил три шайбы в одном матче FONBET КХЛ.
Нападающий «Автомобилиста» забил на 10-й, 40-й и 56-й минутах матча с «Салаватом Юлаевым» (5:2) в плей-офф.
Прежде форварду не удавалось отметиться более чем двумя голами в одной игре.
Подробно со статистикой 30-летнего Хрипунова можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот от куда такая злость у людей , пусть и последний но самое главное что сделал
Молодец Степа сегодня, лучший)
Молодец Стёпа!Парень с Саввы Белых.
