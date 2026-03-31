Галимов из «Ак Барса» забил «Трактору» через 7 секунд после начала игры – это рекорд плей-офф КХЛ

Артем Галимов открыл счет спустя семь секунд после начала пятого матча с «Трактором» в плей-офф FONBET КХЛ.

Форвард «Ак Барса » завершил атаку, начавшуюся после стартового вбрасывания. Ассистировал ему Илья Сафонов .

Это самый быстрый гол в истории Кубка Гагарина.

Предыдущий рекорд принадлежал Константину Пушкареву – 11 секунд. Он был установлен тоже в игре с «Трактором » в 2017 году.