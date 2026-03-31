Галимов из «Ак Барса» забил «Трактору» через 7 секунд после начала игры – это рекорд плей-офф КХЛ
Галимов забил на первых секундах игры с «Трактором».
Артем Галимов открыл счет спустя семь секунд после начала пятого матча с «Трактором» в плей-офф FONBET КХЛ.
Форвард «Ак Барса» завершил атаку, начавшуюся после стартового вбрасывания. Ассистировал ему Илья Сафонов.
Это самый быстрый гол в истории Кубка Гагарина.
Предыдущий рекорд принадлежал Константину Пушкареву – 11 секунд. Он был установлен тоже в игре с «Трактором» в 2017 году.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
АК БАРС ВЕРИМ В ПОБЕДУ!!
нечестно так забивать,рекорды ставить,подло сыграли не дав спокойно в игру войти,военная комната куда смотрит,почему не отменили,опять Трактор засудили
нечестно так забивать,рекорды ставить,подло сыграли не дав спокойно в игру войти,военная комната куда смотрит,почему не отменили,опять Трактор засудили
Скорострел!)))
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем