«Автомобилист» обыграл «Салават» (5:2) и сократил отставание в серии до 2-3. Хрипунов сделал хет-трик

«Автомобилист» победил «Салават Юлаев».

Хозяева одержали победу со счетом 5:2 и сократили отставание в серии до минимального – 2-3. Степан Хрипунов сделал хет-трик.

Екатеринбуржцы выиграли после трех поражений подряд. Шестая игра серии пройдет 2 апреля в Уфе.