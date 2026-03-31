Генменеджер «Авангарда» Сопин о плей-офф КХЛ: «Отличный хоккей, во всех сериях видим качество, которое сильно отличается от регулярки. Это другой уровень»

Сопин про плей-офф КХЛ: другой уровень хоккея.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин оценил игру клубов в Кубке Гагарина.

– Какое впечатление от старта плей-офф?

– Отличный хоккей. Во всех сериях мы видим качество, которое сильно отличается от регулярного чемпионата. Ставки высоки: больше борьбы, столкновений и драк. Это другой уровень – именно за это хоккей любят и зрители, и профессионалы.

– Первый раунд считается самым трудным. Согласны? «Нефтехимик» подтверждает, что эта команда не подарок?

– У нас с ними и в сезоне матчи складывались тяжело: два овертайма, поражение 5:6. Только одну игру выиграли более-менее спокойно. Это неудобный соперник. Плюс я высоко ценю тренерский штаб во главе с Игорем Гришиным – они создали очень конкурентоспособную команду. Все решалось в концовке регулярки, они могли занять и пятое место, так что это серьезный оппонент.

– Главная интрига – продление контрактов с лидерами. На каком этапе сейчас работа?

– Практически все детали уже обговорены. Сейчас не хочется дергать ребят, важно сконцентрироваться на плей-офф. Даст бог, пройдем первый раунд – и тогда вернемся к оформлению бумаг.

– Когда сыграет Кирилл Пилипенко?

– Это вопрос скорее к тренеру, но я уверен, что Кирилл еще поможет нам в этом плей-офф, – сказал Сопин.