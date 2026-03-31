  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Генменеджер «Авангарда» Сопин о плей-офф КХЛ: «Отличный хоккей, во всех сериях видим качество, которое сильно отличается от регулярки. Это другой уровень»
1

Генменеджер «Авангарда» Сопин о плей-офф КХЛ: «Отличный хоккей, во всех сериях видим качество, которое сильно отличается от регулярки. Это другой уровень»

Сопин про плей-офф КХЛ: другой уровень хоккея.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин оценил игру клубов в Кубке Гагарина.

– Какое впечатление от старта плей-офф?

– Отличный хоккей. Во всех сериях мы видим качество, которое сильно отличается от регулярного чемпионата. Ставки высоки: больше борьбы, столкновений и драк. Это другой уровень – именно за это хоккей любят и зрители, и профессионалы.

– Первый раунд считается самым трудным. Согласны? «Нефтехимик» подтверждает, что эта команда не подарок?

– У нас с ними и в сезоне матчи складывались тяжело: два овертайма, поражение 5:6. Только одну игру выиграли более-менее спокойно. Это неудобный соперник. Плюс я высоко ценю тренерский штаб во главе с Игорем Гришиным – они создали очень конкурентоспособную команду. Все решалось в концовке регулярки, они могли занять и пятое место, так что это серьезный оппонент.

– Главная интрига – продление контрактов с лидерами. На каком этапе сейчас работа?

– Практически все детали уже обговорены. Сейчас не хочется дергать ребят, важно сконцентрироваться на плей-офф. Даст бог, пройдем первый раунд – и тогда вернемся к оформлению бумаг.

– Когда сыграет Кирилл Пилипенко?

– Это вопрос скорее к тренеру, но я уверен, что Кирилл еще поможет нам в этом плей-офф, – сказал Сопин.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoАвангард
logoКирилл Пилипенко
logoКХЛ
logoИгорь Гришин
logoАлексей Сопин
logoНефтехимик
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Последние сезоны всегда другой уровень игры и смотрибельности👍
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Авангард» обыграл «Нефтехимик» (5:2) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Волков набрал 2+1, Прохоркин сделал дубль
вчера, 19:09
Генменеджер «Авангарда» Сопин: «Мы явные фавориты серии, поэтому так тяжело и идет. «Нефтехимик» более раскрепощенно играет, меньше груз ответственности»
вчера, 11:10
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Автомобилист» принимает «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» играет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
3 минуты назадLive
«Автомобилист» обыграл «Салават» (5:2) и сократил отставание в серии до 2-3. Хрипунов сделал хет-трик
4 минуты назад
Талисмана «Салавата» куницу Юлая не пустили на арену «Автомобилиста» во избежание провокаций: «На регулярку мы пошли навстречу, но в плей-офф накал другой. Мы своего маскота в Уфу не возили»
49 минут назад
Алексей Сопин: «Овечкин – великий атлет в одном ряду с Усейном Болтом, Майклом Фелпсом и Майклом Джорданом. Такие рождаются раз в сто лет»
сегодня, 15:19
Шарипзянов о серии с «Нефтехимиком»: «Трэш-ток – это не про меня. Все рано или поздно ответят за свои слова, в этой или следующей жизни. Хоккей на первом месте»
сегодня, 15:06
НХЛ. «Вашингтон» примет «Филадельфию», «Питтсбург» – «Детройт», «Флорида» сыграет с «Оттавой», «Тампа» – с «Монреалем», «Эдмонтон» против «Сиэтла»
сегодня, 14:27
Черных о Шабанове: «Мы недовольны его положением в «Айлендерс». Активно ведем поиск другой команды на следующий сезон»
сегодня, 13:59
Вратарь «Металлурга» Смолин оштрафован за колющий удар клюшкой в матче с «Сибирью»
сегодня, 13:50Видео
Комтуа помирился с Ротенбергом: «Я уладил все разногласия». Экс-тренер СКА ранее выругался в адрес канадца и причислил его к «спортивным петухам»
сегодня, 13:37
Пастухов о трэш-токе игроков «Авангарда»: «Лишняя мотивация нам, они этого просто не понимают. Как говорится, птица Говорун отличается умом и сообразительностью»
сегодня, 13:26
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о СКА: «Выиграть одну игру у ЦСКА вполне реально. Другой вопрос, что вытащить серию – это только теоретически»
36 минут назад
Жамнов о состоянии Кина: «Не примет участия в серии с «Локомотивом»
сегодня, 15:28
Профака об 1-3 с «Авангардом»: «Раненый зверь опасен вдвойне. Пока мы не потерпели 4-е поражение, все возможно! В Омске будем рубиться, еще ничего не решено»
сегодня, 14:53
Тюкавин об Овечкине: «Надеюсь, он догонит и обойдет Гретцки по шайбам в регулярках и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него»
сегодня, 14:40
Мальцев о вылете «Динамо»: «Они не играли, а мучились. К этому все и шло»
сегодня, 14:13
Борис Майоров: «Тардиф плохо относится к России, ничего хорошего для российского хоккея не сделал, только нагадил нам. Пусть уходит»
сегодня, 12:58
Макар не играл в 3-м периоде против «Калгари» из-за травмы. Защитник «Колорадо» сделал 3 передачи за 17:15 на льду
сегодня, 11:31
Сушко о будущем Козлова в «Динамо»: «Придет время, и вы все узнаете»
сегодня, 11:19
Анатолий Тимощук: «Мы с Соболевым постоянно обсуждаем хоккейные истории. Не знаю, кого поддерживал Дивеев на матче с ЦСКА, но мы с Сашей болеем за СКА»
сегодня, 11:09
Ожиганов о 0-4 от «Динамо» Минск: «Мы такого не ожидали. Немного поздно сделали выводы по перестройке. Нам надо было что‑то «мусорное» доработать, забить гол»
сегодня, 09:49
Рекомендуем