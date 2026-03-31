Вайсфельд о СКА: «Выиграть одну игру у ЦСКА вполне реально. Другой вопрос, что вытащить серию – это только теоретически»

Вайсфельд высказался о серии СКА против ЦСКА в Кубке Гагарина.

Бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о серии СКА против ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина.

После четырех игр серии ЦСКА ведет со счетом 3-1 против СКА. Следующая игра пройдет в Москве сегодня, 31 марта.

«Одну игру выиграть для СКА вполне реально. Другой вопрос, что вытащить серию – это только теоретически.

Выиграть одну игру можно у любого соперника, обстоятельства бывают разные», – сказал Вайсфельд.