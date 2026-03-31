Талисмана «Салавата» куницу Юлая не пустили на арену «Автомобилиста» во избежание провокаций: «На регулярку мы пошли навстречу, но в плей-офф накал другой. Мы своего маскота в Уфу не возили»

Талисмана «Салавата» не пустили на арену «Автомобилиста» во избежание провокаций.

Талисмана «Салавата Юлаева» куницу Юлая не пустили на арену «Автомобилиста » в Екатеринбурге перед матчем серии плей-офф во избежание провокаций.

Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

«Из «Салавата Юлаева» нам прислали такой запрос с просьбой допустить маскота, приехавшего на игру. Мы им ответили, что считаем нахождение маскота нецелесообразным на матчах плей-офф во избежание провокаций.

Причем мы своего маскота в Уфу на игры плей-офф тоже не возили. Мы их об этом уведомили.

Мы им прислали официальный ответ. На регулярку мы пошли навстречу, но в плей-офф накал другой. Все официально было сделано в рамках регламента», – сказал представитель пресс-службы.

Счет в серии 3-1 в пользу «Салавата Юлаева ». В пятом матче «Автомобилист» ведет 4:0 после 2-го периода.