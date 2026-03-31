  Талисмана «Салавата» куницу Юлая не пустили на арену «Автомобилиста» во избежание провокаций: «На регулярку мы пошли навстречу, но в плей-офф накал другой. Мы своего маскота в Уфу не возили»
Талисмана «Салавата Юлаева» куницу Юлая не пустили на арену «Автомобилиста» в Екатеринбурге перед матчем серии плей-офф во избежание провокаций.

Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

«Из «Салавата Юлаева» нам прислали такой запрос с просьбой допустить маскота, приехавшего на игру. Мы им ответили, что считаем нахождение маскота нецелесообразным на матчах плей-офф во избежание провокаций.

Причем мы своего маскота в Уфу на игры плей-офф тоже не возили. Мы их об этом уведомили.

Мы им прислали официальный ответ. На регулярку мы пошли навстречу, но в плей-офф накал другой. Все официально было сделано в рамках регламента», – сказал представитель пресс-службы. 

Счет в серии 3-1 в пользу «Салавата Юлаева». В пятом матче «Автомобилист» ведет 4:0 после 2-го периода.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Комплекс неполноценности у бестрофейников
Чтобы не было провокаций, надо со своими болельщиками работать. Но это не про дремучий Авто, у которого инста сдохла в марте 22 и ТГ с однотипными постами.
Это ваши проблемы, что вы не возили.
Похоже знают, что не адекваты у них на арену ходят. Ну постоял бы в нашем фансекторе,и что такого? Не в этом дело мне кажется.
Позорище -получается сами писанулись что на арене в екб быдла хватает,и не могут обеспечить безопасность по всем законам и правилам
А на предыдущие домашние матчи ПО пускали или нет?
Вот из-за этого Уфа проигрывает🤷
какие провокации из-за маскота? совсем что ли
Авто уже показали уровень своей культуры на автобусе наших ребят, вообще вопиющий случай быдланства уральцев, до сих пор по лекалам и заветам вити ак47 живут.
Дело было не в бобине...
