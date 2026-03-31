Жамнов о состоянии Кина: «Не примет участия в серии с «Локомотивом»
Защитник «Спартака» Джоуи Кин больше не сыграет в серии с «Локомотивом».
Об этом сообщил главный тренер московского клуба Алексей Жамнов.
Кин получил повреждение в субботнем матче первого раунда плей-офф. В понедельник «Спартак» проиграл «Локомотиву» (0:2, 1-3 в серии).
– Каково состояние Кина?
– Не примет участия в этой серии, – сказал Жамнов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
На фоне остальных в обороне он просто топ