Жамнов о состоянии Кина: «Не примет участия в серии с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Джоуи Кин больше не сыграет в серии с «Локомотивом».

Об этом сообщил главный тренер московского клуба Алексей Жамнов.

Кин получил повреждение в субботнем матче первого раунда плей-офф. В понедельник «Спартак» проиграл «Локомотиву» (0:2, 1-3 в серии).

– Каково состояние Кина?

– Не примет участия в этой серии, – сказал Жамнов.