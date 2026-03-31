Алексей Сопин: «Овечкин – великий атлет в одном ряду с Усейном Болтом, Майклом Фелпсом и Майклом Джорданом. Такие рождаются раз в сто лет»

Генменеджер «Авангарда» Сопин высказался об Александре Овечкине.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

На счету Овечкина 926 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом по этому показателю. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1003 голами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

– Что думаете о погоне Овечкина за рекордом Гретцки? В чем его феномен?

– Я знаю Сашу с самого детства, он в школе был на два года старше. Мы прекрасно общались тогда и поддерживаем отношения сейчас. Его секрет – это феноменальное здоровье, атлетизм и, конечно, бросок.

– Его бросок – это врожденный дар или результат тренировок?

– Безусловно, он развивал свои качества. Это огромный труд – доиграть до 40 лет на таком уровне. Многие великие заканчивали в 32 или 35, а он продолжает переписывать рекорды НХЛ.

Овечкин – великий атлет в одном ряду с Усейном Болтом, Майклом Фелпсом и Майклом Джорданом. Такие рождаются раз в сто лет. Здесь сошлось все: генетика, габариты и колоссальное трудолюбие.

– Насколько реально возвращение Овечкина в московское «Динамо» после этого сезона?

– Сложно сказать. Мы разговаривали об этом летом. Саша хочет доиграть сезон и посмотреть на состояние организма. Мы ведь многих моментов не видим, а, вероятно, игры даются ему уже непросто.

Думаю, он спокойно завершит чемпионат, а там решит по здоровью: остаться еще на год в США или вернуться в Россию – необязательно игроком, возможно, на руководящую должность. Нужно дождаться лета, – сказал Сопин.