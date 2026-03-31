Капитан «Авангарда» Шарипзянов высказался о провокациях в серии с «Нефтехимиком».

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о провокациях в серии плей-офф с «Нефтехимиком » (3-1).

– Видел, как вы отдельно Серебрякова на перерыв сопровождали, чтобы его никто из соперников не тронул, но на льду все равно много провокаций и стычек, а в этом матче мы даже драку посмотрели. Как оцените бойДолженкова?

– Да, много провокаций, где-то они неуместны. Понятно, кто у них старается залезть нам под кожу. Не первый раз с этим сталкиваюсь, уже не первый год в лиге. Для плей-офф это нормально.

Драка получилась зрелищной. Должок у нас крепкий парень, а вообще, думаю, зрителям было интересно.

– Белозеров обещал выпить всю кровь из «Авангарда», да и вообще в серии много трэш-тока. Как на него реагируете?

– Трэш-ток – это точно не про меня. Я считаю, что все рано или поздно ответят за свои слова, в этой или следующей жизни. Хоккей на первом месте.

Но, естественно, мы не будем давать в обиду ни себя, ни партнера. А трэш-ток оставим тем людям, кто им занимается, – сказал Шарипзянов.

