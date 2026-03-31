Профака об 1-3 с «Авангардом»: «Раненый зверь опасен вдвойне. Пока мы не потерпели 4-е поражение, все возможно! В Омске будем рубиться, еще ничего не решено»
Защитник «Нефтехимика» Лука Профака высказался о поражении в четвертом матче серии Кубка Гагарина против «Авангарда» (2:5, 1-3).
«Очевидно, присутствует разочарование от домашней серии. У меня день рождения, и лучшим подарком была бы победа. Считаю, позавчера мы были более близки к победе, нежели в этой игре. Трудно объяснить причины, не наш день. Они были лучше, поэтому счет в серии 1-3.
Не заметил каких-то изменений в их игре, они просто играют по системе и меньше ошибаются, плюс больше играют в давление.
Реально ли вытащить серию? Пока мы не потерпели четвертое поражение, все возможно! Все три матча были плюс-минус равные, поэтому в Омске будем выходить и рубиться, еще ничего не решено.
Никто не хочет заканчивать сезон так рано, поэтому сделаем все чтобы вернуть серию в Нижнекамск. Как известно, раненый зверь опасен вдвойне», – сказал Профака.