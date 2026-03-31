  • Тюкавин об Овечкине: «Надеюсь, он догонит и обойдет Гретцки по шайбам в регулярках и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него»
Тюкавин об Овечкине: «Надеюсь, он догонит и обойдет Гретцки по шайбам в регулярках и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него»

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин надеется, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин обойдет Уэйна Гретцки по голам в регулярках и плей-офф НХЛ.

На счету Овечкина 926 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом по этому показателю. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1003 голами, уступая Гретцки (1016).

«После 1000-й шайбы мы списались с Александром Овечкиным, он мне ответил, мы на связи, хочу его также поздравить с последним хет-триком.

Надеюсь, что он догонит и обойдет Уэйна Гретцки по шайбам в регулярках и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него», – сказал Тюкавин. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Главный рекорд (в регулярке) он уже побил
Для тебя он дядя Саша.
Ответ MishaFCZ
Для тебя он дядя Саша.
Да какой дядя ,ему 15 что ли.Они давно перешли на ты наверно и спокойно дружат
Побьет этот придумают новый
Да что вы за всю страну то всегда подписываетсь, вот хочется вроде и поболеть за Овечкина, ну противно же уже, как все зализано..
