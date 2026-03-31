Тюкавин об Овечкине: «Надеюсь, он догонит и обойдет Гретцки по шайбам в регулярках и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него»

Тюкавин об Овечкине: надеюсь, он обойдет Гретцки по шайбам с учетом плей-офф.

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин надеется, что хоккеист «Вашингтона » Александр Овечкин обойдет Уэйна Гретцки по голам в регулярках и плей-офф НХЛ .

На счету Овечкина 926 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом по этому показателю. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1003 голами, уступая Гретцки (1016).

«После 1000-й шайбы мы списались с Александром Овечкиным, он мне ответил, мы на связи, хочу его также поздравить с последним хет-триком.

Надеюсь, что он догонит и обойдет Уэйна Гретцки по шайбам в регулярках и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него», – сказал Тюкавин.