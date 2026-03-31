Тюкавин об Овечкине: «Надеюсь, он догонит и обойдет Гретцки по шайбам в регулярках и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него»
Тюкавин об Овечкине: надеюсь, он обойдет Гретцки по шайбам с учетом плей-офф.
Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин надеется, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин обойдет Уэйна Гретцки по голам в регулярках и плей-офф НХЛ.
На счету Овечкина 926 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом по этому показателю. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1003 голами, уступая Гретцки (1016).
«После 1000-й шайбы мы списались с Александром Овечкиным, он мне ответил, мы на связи, хочу его также поздравить с последним хет-триком.
Надеюсь, что он догонит и обойдет Уэйна Гретцки по шайбам в регулярках и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него», – сказал Тюкавин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Главный рекорд (в регулярке) он уже побил
Для тебя он дядя Саша.
Для тебя он дядя Саша.
Да какой дядя ,ему 15 что ли.Они давно перешли на ты наверно и спокойно дружат
Побьет этот придумают новый
Да что вы за всю страну то всегда подписываетсь, вот хочется вроде и поболеть за Овечкина, ну противно же уже, как все зализано..
