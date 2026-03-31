Мальцев о вылете «Динамо»: «Они не играли, а мучились. К этому все и шло»

Мальцев высказался о вылете «Динамо» в 1-м раунде.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев высказался о вылете московского «Динамо » в первом раунде Кубка Гагарина.

Вчера команда тренера Вячеслава Козлова проиграла минскому «Динамо» в серии первого раунда (0-4) и вылетела из плей-офф.

«Они не играли, а мучились. К этому все и шло», – сказал Мальцев.