Черных о Шабанове: «Мы недовольны его положением в «Айлендерс». Активно ведем поиск другой команды на следующий сезон»
Агент Александр Черных высказался о ситуации вокруг нападающего «Айлендерс» Максима Шабанова.
Форвард не попадает в состав с 14 марта. Срок его соглашения с «Айлендерс» рассчитан до конца сезона-2025/26. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.
В регулярном чемпионате НХЛ Шабанов провел за «Айлендерс» 42 матча и набрал 16 (4+12) очков.
– У Шабанова была микротравма, но в любом случае мы его положением недовольны. Сейчас уже активно ведем поиск другой команды на следующий сезон. Если ситуация нас не устраивает, то мы делаем все в интересах хоккеиста.
– Чем «Айлендерс» объясняют то, что Шабанов не попадает в состав?
– Нам никто ничего не объясняет. НХЛ считается элитной лигой, и там действительно собрано много талантов. Но наша лига в таких вещах ее превосходит. Хотя, бывает, и в командах КХЛ могут ничего не объяснять, как у нас было в случае с Кириллом Пилипенко, – сказал Черных.
Надеялись, что его эффективность в атаке нивелирует проблемы при игре без шайбы, но такого и близко нет.
Посмотрим, найдут ли в NHL других лохов, которые подпишут контракт с Шабановым.
По сути, Шабанову надо возвращаться в КХЛ и больше не рыпаться.
Хотя Гусев хотя бы один сезон приличный там выдал ))