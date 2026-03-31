Черных о Шабанове: «Мы недовольны его положением в «Айлендерс». Активно ведем поиск другой команды на следующий сезон»

Агент Александр Черных высказался о ситуации вокруг нападающего «Айлендерс» Максима Шабанова .

Форвард не попадает в состав с 14 марта. Срок его соглашения с «Айлендерс » рассчитан до конца сезона-2025/26. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.

В регулярном чемпионате НХЛ Шабанов провел за «Айлендерс» 42 матча и набрал 16 (4+12) очков.

– У Шабанова была микротравма, но в любом случае мы его положением недовольны. Сейчас уже активно ведем поиск другой команды на следующий сезон. Если ситуация нас не устраивает, то мы делаем все в интересах хоккеиста.

– Чем «Айлендерс» объясняют то, что Шабанов не попадает в состав?

– Нам никто ничего не объясняет. НХЛ считается элитной лигой, и там действительно собрано много талантов. Но наша лига в таких вещах ее превосходит. Хотя, бывает, и в командах КХЛ могут ничего не объяснять, как у нас было в случае с Кириллом Пилипенко , – сказал Черных.