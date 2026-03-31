  • Черных о Шабанове: «Мы недовольны его положением в «Айлендерс». Активно ведем поиск другой команды на следующий сезон»
6

Агент Александр Черных высказался о ситуации вокруг нападающего «Айлендерс» Максима Шабанова.

Форвард не попадает в состав с 14 марта. Срок его соглашения с «Айлендерс» рассчитан до конца сезона-2025/26. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.

В регулярном чемпионате НХЛ Шабанов провел за «Айлендерс» 42 матча и набрал 16 (4+12) очков.

– У Шабанова была микротравма, но в любом случае мы его положением недовольны. Сейчас уже активно ведем поиск другой команды на следующий сезон. Если ситуация нас не устраивает, то мы делаем все в интересах хоккеиста.

– Чем «Айлендерс» объясняют то, что Шабанов не попадает в состав?

– Нам никто ничего не объясняет. НХЛ считается элитной лигой, и там действительно собрано много талантов. Но наша лига в таких вещах ее превосходит. Хотя, бывает, и в командах КХЛ могут ничего не объяснять, как у нас было в случае с Кириллом Пилипенко, – сказал Черных.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Изначально переходить в Айлендерс было большой ошибкой
В Айлендерс не враги себе, чтобы выпускать на матчи игрока, который только вредить команде...
Надеялись, что его эффективность в атаке нивелирует проблемы при игре без шайбы, но такого и близко нет.
Посмотрим, найдут ли в NHL других лохов, которые подпишут контракт с Шабановым.
По сути, Шабанову надо возвращаться в КХЛ и больше не рыпаться.
По пути Гусева пойдет , если останется ))
Хотя Гусев хотя бы один сезон приличный там выдал ))
Летом вернётся в Россию и подпишет контракт лямов на 70-80 с клубом КХЛ
Выберите на следующей год уж Филадельфию там тоже тренер не любит такого плана игроков 🤣🤣🤣
Тот тренер уже в Вегасе
Материалы по теме
Шабанов пропустил матч с «Калгари» по решению тренера. Форвард остался в запасе в 10 из 12 последних игр «Айлендерс»
15 марта, 05:30
15 марта, 05:30
Черных о Шабанове в «Айлендерс»: «Найдите ему другую роль или поменяйте. Нас эта ситуация не устраивает. Поднимем вопрос про КХЛ, но на сегодняшний день о возвращении речи не было»
11 марта, 15:28
11 марта, 15:28
Шабанов сыграл за «Айлендерс» впервые с 1 февраля – 0 очков, 2 броска и «-1» за 10:07 с «Сент-Луисом»
11 марта, 08:55
11 марта, 08:55
НХЛ. «Вашингтон» примет «Филадельфию», «Питтсбург» – «Детройт», «Флорида» сыграет с «Оттавой», «Тампа» – с «Монреалем», «Эдмонтон» против «Сиэтла»
14 минут назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» принимает «Салават», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Трактором», «Торпедо» в гостях у «Северстали»
41 минуту назадLive
Вратарь «Металлурга» Смолин оштрафован за колющий удар клюшкой в матче с «Сибирью»
51 минуту назадВидео
Комтуа помирился с Ротенбергом: «Я уладил все разногласия». Экс-тренер СКА ранее выругался в адрес канадца и причислил его к «спортивным петухам»
сегодня, 13:37
Пастухов о трэш-токе игроков «Авангарда»: «Лишняя мотивация нам, они этого просто не понимают. Как говорится, птица Говорун отличается умом и сообразительностью»
сегодня, 13:26
Талисмана «Салавата» куницу Юлая не пустили на арену «Автомобилиста». Команды проведут 5-й матч серии в Екатеринбурге
сегодня, 13:09
Бахмутов о тренере «Динамо»: «Может, звучит националистически, но я против североамериканцев. Иностранцы в КХЛ ничего не показали, надо идти по пути «Сибири»
сегодня, 12:48
Ротенберг – один из претендентов на пост главного тренера «Динамо» («Mash на спорте»)
сегодня, 12:33
Мэттью Ткачак: «Торторелла – отличный оратор и прекрасный мотиватор. Он будет великолепен в «Вегасе». Уверен, ребята в восторге»
сегодня, 12:17
Владимир Крикунов: «С Кудашовым у «Динамо» был бы такой же результат. За 3 года нормальный тренер должен сделать команду, чтобы она звенела. Он 4,5 отработал, но так ничего и не сделал»
сегодня, 11:57
Тюкавин об Овечкине: «Надеюсь, он догонит и обойдет Гретцки по шайбам в регулярках и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него»
1 минуту назад
Мальцев о вылете «Динамо»: «Они не играли, а мучились. К этому все и шло»
28 минут назад
Борис Майоров: «Тардиф плохо относится к России, ничего хорошего для российского хоккея не сделал, только нагадил нам. Пусть уходит»
сегодня, 12:58
Макар не играл в 3-м периоде против «Калгари» из-за травмы. Защитник «Колорадо» сделал 3 передачи за 17:15 на льду
сегодня, 11:31
Сушко о будущем Козлова в «Динамо»: «Придет время, и вы все узнаете»
сегодня, 11:19
Анатолий Тимощук: «Мы с Соболевым постоянно обсуждаем хоккейные истории. Не знаю, кого поддерживал Дивеев на матче с ЦСКА, но мы с Сашей болеем за СКА»
сегодня, 11:09
Ожиганов о 0-4 от «Динамо» Минск: «Мы такого не ожидали. Немного поздно сделали выводы по перестройке. Нам надо было что‑то «мусорное» доработать, забить гол»
сегодня, 09:49
Вячеслав Козлов о Кудашове: «Пытался уговорить руководство «Динамо», чтобы его не увольняли. Не знаю, если бы я отказался от поста главного тренера – остался бы я в команде?»
сегодня, 08:45
Давыдов о «Динамо» после 0-4: «У Минска умненькая и веселая команда, Шипачев многое дал молодежи. Мы не перестроились на плей-офф. Мало забиваем, нет уверенности»
сегодня, 07:58
Селебрини с 2+1 и 100-м очком в сезоне стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Манта с 2+1 и Кадри с дублем за 66 секунд
сегодня, 07:40
