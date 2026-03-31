Вратарь «Металлурга» Смолин оштрафован за колющий удар клюшкой в матче с «Сибирью»

Вратарь «Металлурга» Смолин оштрафован за колющий удар в матче с «Сибирью».

Вратарь «Металлурга» Александр Смолин оштрафован за колющий удар в четвертом матче первого раунда плей-офф с «Сибирью» (0:1 2ОТ, 3-1 в серии).

Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча «Сибири » с «Металлургом ».

Напомним, на 30-й минуте вратарь уральской команды прижал шайбу на пятаке, после чего ударил клюшкой форварда новосибирцев Илью Федотова. В итоге Смолин получил 5-минутный штраф и дисциплинарный штраф до конца матча .

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на вратаря «Металлурга» Александра Смолина по п.1.5.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Колющий удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Разин об удалении Смолина: «Вы издеваетесь? Удары в колено, в голову, клюшкой в лицо – это всего 5 минут штрафа. Александру даете 5+20. Если дадут еще дисквалификацию, буду сильно смеяться»