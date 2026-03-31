Вратарь «Металлурга» Смолин оштрафован за колющий удар клюшкой в матче с «Сибирью»
Вратарь «Металлурга» Александр Смолин оштрафован за колющий удар в четвертом матче первого раунда плей-офф с «Сибирью» (0:1 2ОТ, 3-1 в серии).
Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча «Сибири» с «Металлургом».
Напомним, на 30-й минуте вратарь уральской команды прижал шайбу на пятаке, после чего ударил клюшкой форварда новосибирцев Илью Федотова. В итоге Смолин получил 5-минутный штраф и дисциплинарный штраф до конца матча.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на вратаря «Металлурга» Александра Смолина по п.1.5.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Колющий удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.
Вратаря «Магнитки» удалили до конца матча за удар исподтишка. Посмотрите, что он натворил
Разин об удалении Смолина: «Вы издеваетесь? Удары в колено, в голову, клюшкой в лицо – это всего 5 минут штрафа. Александру даете 5+20. Если дадут еще дисквалификацию, буду сильно смеяться»
