  • Вратарь «Металлурга» Смолин оштрафован за колющий удар клюшкой в матче с «Сибирью»
Вратарь «Металлурга» Александр Смолин оштрафован за колющий удар в четвертом матче первого раунда плей-офф с «Сибирью» (0:1 2ОТ, 3-1 в серии).

Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча «Сибири» с «Металлургом».

Напомним, на 30-й минуте вратарь уральской команды прижал шайбу на пятаке, после чего ударил клюшкой форварда новосибирцев Илью Федотова. В итоге Смолин получил 5-минутный штраф и дисциплинарный штраф до конца матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на вратаря «Металлурга» Александра Смолина по п.1.5.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Колющий удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги. 

Вратаря «Магнитки» удалили до конца матча за удар исподтишка. Посмотрите, что он натворил

Разин об удалении Смолина: «Вы издеваетесь? Удары в колено, в голову, клюшкой в лицо – это всего 5 минут штрафа. Александру даете 5+20. Если дадут еще дисквалификацию, буду сильно смеяться»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Повторюсь,но я впервые в жизни увидел удаление вратаря хоккейной команды до конца матча.
Ещё ремень у него забрать, шнурки и смартфон
психоз в раме не допустим.
команду подвел, будучи "половиной" команды.
Интересно сколько Сибирь судьям отвалила?
Материалы по теме
Разин о повреждении Джонсона: «Охреневаю от таких судейских решений. Все в крови было. Человек попал между носом и зубами, попади выше или ниже, был бы перелом»
сегодня, 09:38
Бердин об удалении Смолина: «Это его проблемы. Если его провоцировать, может сорваться. Молодой, не умеет нервы контролировать. Я раньше сам этим занимался»
вчера, 18:29
Разин о судействе: «Если бы Джонсон валялся, как проститутка, тогда бы СДК смотрел. Просто у нас мужик встал и подрался, сам его наказал. Почему разбирательств нет?»
вчера, 18:11
