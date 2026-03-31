Пастухов о трэш-токе игроков «Авангарда»: «Лишняя мотивация нам, они этого просто не понимают. Как говорится, птица Говорун отличается умом и сообразительностью»

Защитник «Нефтехимика» Пастухов высказался о трэш-токе в серии с «Авангардом».

Защитник «Нефтехимика » Илья Пастухов прокомментировал высказывания хоккеистов «Авангарда» по ходу серии плей-офф (1-3).

– В вашей серии много трэш-тока. Тот же нападающий «Авангарда» Пономарев уже сказал, что хоккей – мужской вид спорта, а если вы хотите играть в футбол, то надо было договариваться с «Газмясом». Как на это реагируете?

– Это лишняя нам мотивация, а они этого просто не понимают.

Как говорится, птица Говорун отличается умом и сообразительностью, – сказал Пастухов.

