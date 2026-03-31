  • Пастухов о трэш-токе игроков «Авангарда»: «Лишняя мотивация нам, они этого просто не понимают. Как говорится, птица Говорун отличается умом и сообразительностью»
Пастухов о трэш-токе игроков «Авангарда»: «Лишняя мотивация нам, они этого просто не понимают. Как говорится, птица Говорун отличается умом и сообразительностью»

Защитник «Нефтехимика» Пастухов высказался о трэш-токе в серии с «Авангардом».

Защитник «Нефтехимика» Илья Пастухов прокомментировал высказывания хоккеистов «Авангарда» по ходу серии плей-офф (1-3).

– В вашей серии много трэш-тока. Тот же нападающий «Авангарда» Пономарев уже сказал, что хоккей – мужской вид спорта, а если вы хотите играть в футбол, то надо было договариваться с «Газмясом». Как на это реагируете?

– Это лишняя нам мотивация, а они этого просто не понимают.

Как говорится, птица Говорун отличается умом и сообразительностью, – сказал Пастухов. 

Пономарев из «Авангарда» о провокациях: «Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться с омским «Газмясом». Хоккей – мужской вид спорта» 

Белозеров о словах Пономарева: «Предложил ему за них ответить, но он испугался и уехал. И разве «Авангард» не падал весь матч? Получается, против «Газмяса» мы все-таки сыграли?»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Так это не вы ли сами заныли от слов Пономарева и в матчах в Нижнекамске делали все, кроме того чтобы играть в хоккей?)
Это о ком ? О Белозерове и ему подобных ? Кто только у них интервью берет . Такую ахинею несут , что стыдно за них . В игре свои способности показывайте , а так только негатив к себе притягиваете .
Ответ Ольга Бучакова
Это о ком ? О Белозерове и ему подобных ? Кто только у них интервью берет . Такую ахинею несут , что стыдно за них . В игре свои способности показывайте , а так только негатив к себе притягиваете .
Особенно Белозеров выделяется: после заброшенной шайбы закукарекал🤣

Молчу уже о девице по фамилии надворный😅
Сколько они еще будут мусолить эту тему?
Из Омска у всех уже билеты в теплые страны заказаны. Осталось пару дней в инфополе побыть, использует последнюю возможность
Птица Говорун не отличается.не умом не сообразительностью)
