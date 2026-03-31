  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Талисмана «Салавата» куницу Юлая не пустили на арену «Автомобилиста». Команды проведут 5-й матч серии в Екатеринбурге
21

Талисмана «Салавата Юлаева» куницу Юлая не пустили на домашнюю арену «Автомобилиста».

Пятая игра команд состоится сегодня, 31 марта, в Екатеринбурге. «Салават» ведет со счетом 3-1 в серии.

«Маскота Юлая не хотят пускать на сегодняшний матч. Талисман нашей команды приехал своим ходом в Екатеринбург, чтобы поддержать команду, устно ему разрешили поддерживать на гостевом секторе, но нужно было официальное разрешение, обычно это формальности, потому что клубы легко согласовывают такое, но сегодня пришел ответ от «Автомобилиста», где они отказали и считают это нецелесообразным.

Юлай уже в Екатеринбурге, в костюме или без он все равно поддержит команду», – написал специалист по работе с болельщиками уфимского клуба Эмиль Нафиков в своем телеграм-канале.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoАвтомобилист
logoЧемпионат.com
болельщики
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Мда, далеко ещё Автомобилисту до топ-команды. И преграды, судя по всему, прежде всего психологические.
Крепкий середняк
Если честно, я что то в западной конференции не помню особо такого, чтобы маскоты гостей приезжали и на стадионе были.
Вспомнил о Матче всех звезд в Екатеринбурге. Думал прокатит, но договорённости не было. Так что не стоило накидывать навозца по поводу этой новости. Но здесь на этом всё и зиждетца; побольше раздрайва , неприемлемости, кто не с нами тот против нас.
просто автомобилист знает что у них сегодня последний матч перед отпуском, вот и не хочет видет счастливого маскота гостей)) кажется если мне память не изменяет, в прошлом мы уже такое проходили)))
Видимо маскот хозяев Лосяш был против, и не позвал в гости собрата)
Значит официально команды не договорились
Нефиг чужим маскотам арены метить
Чот совсем стремная тема
Вот и причина будущего поражения
Какие-то комплексы неадекватные... Ну потусил бы маскот гостей на гостевой же трибуне, что такого...КХЛ это всё-таки в первую очередь шоу для болельщиков, развлечение
Маскот был сильно пьян и без билета. В этом причина
