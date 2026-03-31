Талисмана «Салавата» куницу Юлая не пустили на арену «Автомобилиста». Команды проведут 5-й матч серии в Екатеринбурге

Талисмана «Салавата Юлаева » куницу Юлая не пустили на домашнюю арену «Автомобилиста ».

Пятая игра команд состоится сегодня, 31 марта, в Екатеринбурге. «Салават» ведет со счетом 3-1 в серии.

«Маскота Юлая не хотят пускать на сегодняшний матч. Талисман нашей команды приехал своим ходом в Екатеринбург, чтобы поддержать команду, устно ему разрешили поддерживать на гостевом секторе, но нужно было официальное разрешение, обычно это формальности, потому что клубы легко согласовывают такое, но сегодня пришел ответ от «Автомобилиста», где они отказали и считают это нецелесообразным.

Юлай уже в Екатеринбурге, в костюме или без он все равно поддержит команду», – написал специалист по работе с болельщиками уфимского клуба Эмиль Нафиков в своем телеграм-канале .