  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Борис Майоров: «Тардиф плохо относится к России, ничего хорошего для российского хоккея не сделал, только нагадил нам. Пусть уходит»
0

Майоров высказался о том, что Тардиф покидает пост главы ИИХФ.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о том, что Люк Тардиф покидает пост президента Международной федерации хоккея.

Ранее Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

Он был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

«Тардиф является президентом ИИХФ с конца 2021 года, а мы с 2022 года нигде в мире не играем. И до сих пор Тардиф не хочет возвращать нас.

Он плохо относится к России, ничего хорошего для российского хоккея не сделал, а только нагадил нам. Зачем он нужен, пусть уходит, конечно», – заявил Майоров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoИИХФ
logoБорис Майоров
logoЛюк Тардиф
logoСборная России по хоккею с шайбой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Ко всем новостям
Рекомендуем