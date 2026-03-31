  • Бахмутов о тренере «Динамо»: «Может, звучит националистически, но я против североамериканцев. Иностранцы в КХЛ ничего не показали, надо идти по пути «Сибири»
Бахмутов высказался о вылете «Динамо» в первом раунде.

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов высказался о вылете московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.

Вчера команда тренера Вячеслава Козлова проиграла минскому «Динамо» в серии первого раунда (0-4) и вылетела из плей-офф.

«Это болезненное поражение. Наверное, еще какое-то самолюбие осталось у москвичей. На что-то должны были рассчитывать. Предпринимали какие-то уловки в виде пропуска лидерами последней игры в регулярке. Думали, что это как-то взбодрит, но не помогло.

Если припомнить последние три сезона, то у «Динамо» по большому счету ничего не меняется. Происходит одно и тоже. Клуб стоит на месте, и результаты об этом говорят.

Какой специалист способен улучшить результаты бело-голубых? Я категорически против североамериканцев. Может, это звучит националистически. В «Динамо» должен работать динамовец. Роль иностранца ничего не изменит, тем более в КХЛ они ничего и не показали. Было пару удачных заходов, но за 30 лет этого мало. Надо идти по пути «Сибири».

Поставили они Люзенкова от безысходности, а парень взял и сработал. Так же Алексей Исаков с «Торпедо». Дебютный сезон и уже такой успех! Может, в ДЮСШ «Динамо» есть такой тренер. Возможно, там есть тренер, который сначала будет на вторых ролях, а в дальнейшем станет главным. Надо смотреть и анализировать рынок», – сказал Бахмутов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
А Хартли? Или он русский?
И Майк Кинэн тоже
да и гру до финала дошел, о чем динамке только мечтать остается
Североамериканцы разбавят тягомотину
Может наши чему научатся 🤣
Путь Сибири, это великий путь конечно.
Фёдоров идеальный вариант
Кхл существует 18 лет. Откуда 30 взял? За это время два иностранных тренера выиграли Кубок Гагарина.
