  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
64

Ротенберг – один из претендентов на пост главного тренера «Динамо» («Mash на спорте»)

Роман Ротенберг является одним из претендентов на пост главного тренера «Динамо» Москва.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте».

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Ротенберг ранее возглавлял СКА. В прошлое межсезонье он покинул клуб и вошел в состав совета директоров «Динамо».

Ранее появилась информация о том, что Вячеслав Козлов покинет пост главного тренера московского клуба после вылета в первом раунде плей-офф. В шорт-лист команды входят несколько тренеров, с которыми «Динамо» уже начало переговоры. 

Напомним, Козлов возглавил команду в ноябре 2025 года, сменив Алексея Кудашова на посту главного тренера.

Вчера клуб проиграл минскому «Динамо» в серии (0-4) и вылетел из плей-офф.

В регулярке-2025/26 московская команда заняла 7-е место на Западе с 81 очком в 68 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Московское «Динамо» – главное разочарование сезона КХЛ. Теперь официально

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
logoРоман Ротенберг
logoВячеслав Козлов
logoФХР
logoДинамо Москва
сборная России U25
возможные переходы
logoКХЛ
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Данил Тармасинов
Йозе Динаморино :)
Ответ Данил Тармасинов
Сенсация Динамо Москва поменяло шило на мыло.))) Хрен редьки не слаще 🤣
Для комментаторов Спортса это не новость вообще!
Скажу больше, он фаворит)
Ответ alexei.varanetsky
Кто, если не он?
Ответ alexei.varanetsky
Скажу больше с ним динамо вообще ничего не светит, даже седьмое место.не говоря уж про кубок.
Кто бы сомневался. Развалил СКА - развалит и Динамо.
Я не буду ерничать,просто пока Ротенберг на тренерском мостике ,меня на стадионе не будет,скажем так,технологический перерыв.
Ответ Вячеслав Казенников_1117007808
🤝🤝🤝
Надолго забудет Динамо о победах, похоже на то...
Представляю лица болельщиков Динамо...
Наконец-то веселье!
Это как понимать? Поехали или приехали???
Да он по шайбе не бил, не хоккейный человек
Ответ Заборостроитель
Правильно говоришь, зато он при бабках и думает что ему всё можно.Сказать потопил теперь динамо на очереди.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о 55-летии Буре: «Павел олицетворял саму суть русского хоккея: легкое и мощное катание, мягкие руки, филигранную обводку, высочайший хоккейный IQ, голевое чутье и взрывную скорость»
сегодня, 10:14
Дмитрий Губерниев: «Ротенберг справится с ролью тренера «Динамо», будет бороться за высокие места. Он обладает необходимой квалификацией, в околохоккейных делах шуму наведет»
сегодня, 08:59
Ротенберг о том, что скажет болельщикам после вылета «Динамо»: «Клуб ждет светлое будущее»
сегодня, 08:17
