Ротенберг – один из претендентов на пост главного тренера «Динамо» («Mash на спорте»)

Роман Ротенберг является одним из претендентов на пост главного тренера «Динамо» Москва.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте».

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Ротенберг ранее возглавлял СКА. В прошлое межсезонье он покинул клуб и вошел в состав совета директоров «Динамо».

Ранее появилась информация о том, что Вячеслав Козлов покинет пост главного тренера московского клуба после вылета в первом раунде плей-офф. В шорт-лист команды входят несколько тренеров, с которыми «Динамо» уже начало переговоры.

Напомним, Козлов возглавил команду в ноябре 2025 года, сменив Алексея Кудашова на посту главного тренера.

Вчера клуб проиграл минскому «Динамо» в серии (0-4) и вылетел из плей-офф.

В регулярке-2025/26 московская команда заняла 7-е место на Западе с 81 очком в 68 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Московское «Динамо» – главное разочарование сезона КХЛ. Теперь официально