Мэттью Ткачак: «Торторелла – отличный оратор и прекрасный мотиватор. Он будет великолепен в «Вегасе». Уверен, ребята в восторге»

Мэттью Ткачак высоко отозвался о тренере Джоне Торторелле.

Нападающий «Флориды» и сборной США Мэттью Ткачак высказался назначении Джона Тортореллы на пост главного тренера «Вегаса ».

67-летний специалист сменил Брюса Кэссиди во главе «Голден Найтс» за 8 игр до завершения регулярного чемпионата. Клуб из Невады идет на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе.

Торторелла был помощником тренера сборной США, которая завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане. Главным тренером сборной был Майк Салливан .

«Мне нравится Торторелла как тренер во всем; я думаю, он невероятный. Он отличный оратор и прекрасный мотиватор.

После речей Салливана в перерыве, когда тренеры уходили, Торторелла оставался последним и говорил: «Мне нужно сказать еще кое-что», а затем произносил воодушевляющую мотивационную речь, после которой ты был готов пробежать сквозь стену.

Я уверен, что он будет великолепен в «Вегасе». Уверен, ребята в восторге», – сказал Ткачак в подкасте Wingmen, где выступает в роли ведущего вместе с братом – форвардом «Оттавы» Брэди Ткачаком.