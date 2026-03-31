Агент Гусева: «Никита может как покинуть «Динамо», так и остаться. На данный момент мы не общались о продлении контракта. Нужно понять, что будет с командой на следующий сезон»

Агент Никиты Гусева высказался о будущем форварда.

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Динамо» Никиты Гусева, высказался о будущем хоккеиста.

Ранее появилась информация о том, что форвард близок к подписанию контракта с «Шанхаем» на следующий сезон. Срок контракта игрока с московским «Динамо» истекает 31 мая.

«По окончании сезона Никита может как покинуть «Динамо», так и остаться в клубе. На данный момент мы не общались с «Динамо» о продлении контракта Гусева.

Возможно, руководство клуба будет думать о новом тренерском штабе, о перестройке команды. Нужно понять, что будет с командой на следующий сезон», – сказал Черных.

В этом Фонбет Чемпионате КХЛ 33-летний Гусев набрал 55 (17+38) очков в 66 матчах регулярного чемпионата за «Динамо». В 4 играх плей-офф на его счету 2 (1+1) балла.

Вчера московское «Динамо» проиграло минскому «Динамо» в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 0-4 и вылетело из плей-офф.