  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Гусева: «Никита может как покинуть «Динамо», так и остаться. На данный момент мы не общались о продлении контракта. Нужно понять, что будет с командой на следующий сезон»
10

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Динамо» Никиты Гусева, высказался о будущем хоккеиста.

Ранее появилась информация о том, что форвард близок к подписанию контракта с «Шанхаем» на следующий сезон. Срок контракта игрока с московским «Динамо» истекает 31 мая.  

«По окончании сезона Никита может как покинуть «Динамо», так и остаться в клубе. На данный момент мы не общались с «Динамо» о продлении контракта Гусева.

Возможно, руководство клуба будет думать о новом тренерском штабе, о перестройке команды. Нужно понять, что будет с командой на следующий сезон», – сказал Черных.

В этом Фонбет Чемпионате КХЛ 33-летний Гусев набрал 55 (17+38) очков в 66 матчах регулярного чемпионата за «Динамо». В 4 играх плей-офф на его счету 2 (1+1) балла.

Вчера московское «Динамо» проиграло минскому «Динамо» в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 0-4 и вылетело из плей-офф. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoНикита Гусев
возможные переходы
Александр Черных
logoСпорт-Экспресс
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ротен придет и Никита покинет Динамо, не придет - не покинет)
Он вообще нужен кому-то?
Может ли быть полезным Гусев в следующем сезоне?
Ответ alexei.varanetsky
Для команд уровня и амбиций Динамо точно нет, команде уровня Сочи, Лада вполне.
После провального сезона агент уже суетиться и пытается втюхать его на последний контракт в карьере. Надеюсь у ген. менеджера Динамо мозг включится и он не переподпишет его.
Завтра может быть дождь ,а может и не быть ! Гусев в прошлое межсезонье подписал контракт С Динамо на "подножке "уходящего "поезда " в Кхл ,а вы ждёте от него решений в конце марта !
Ответ Огюст
Это подписание было скорее необходимостью и схемой что бы уложиться в потолок зарплат
Моё мнение, что Гусев вполне подошёл бы в Локомотив.
Ответ Евгений Исаев
Вместо кого? ТОП-6 на контрактах на будущий сезон, за исключением Берёзкина, который тоже судя по этому сезону отдалил свой отъезд за океан и мне думается, что останется как минимум ещё на сезон в Ярославле, поэтому ростер забит. Не думаю, что Никита нужен Локомотиву, особенно в нынешнем состоянии, а вот команде по типу Шанхая и Спартака вполне себе! Железное место в ТОП-6 и в первой бригаде большинства, добавит креативу однозначно. Да и в Локомотиве не понятно, кто рулевой будет на следующий сезон, Боб вряд ли останется, к сожалению.
Гусь якорь. Медленный, в защите не отрабатывает. В большинстве только хорош но этого мало. Без него хуже не будет
Ротенберг приде, порядок наведе.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем